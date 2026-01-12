'सिर में गोली नहीं लगी थी...', डोंगा ने खोली 'धुरंधर' की पोल, बोला- हमजा बहुत...

फिल्म धुरंधर के एक्टर नवीन कौशिक ने हाल ही में 'डोंगा' के फाइट सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान की कुछ BTS फोटोज शेयर की हैं. एक्टर ने मुश्किल स्टंट्स के दौरान बॉडी डबल के कॉन्सेप्ट को मजाकिया अंदाज में छेड़ा, और सबूत के तौर पर तस्वीरें शेयर की. जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

'धुरंधर' एक्टर नवीन कौशिक जिन्होंने इस स्काई थ्रिलर में डोंगा का रोल निभाया था, उन्होंने क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के कुछ BTS फोटोज शेयर की हैं .उन्होंने लिखा, 'सारा गुस्सा और गुस्सा एक पल में निकलकर स्क्रीन पर आ गया,' क्योंकि उन्होंने आदित्य धर के शानदार डायरेक्शन वाले सबसे डरावने फाइट सीन में से एक को दिखाया.

नवीन कौशिक ने धुरंधर के BTS शॉट्स शेयर किए

अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर नवीन कौशिक ऊर्फ 'डोंगा' ने लिखा, 'वह सीक्वेंस जिसने डोंगा को परिभाषित किया. सारा गुस्सा और गुस्सा एक पल में निकलकर स्क्रीन पर आ गया. और रिकॉर्ड सही करने के लिए - सिर में गोली नहीं लगी थी, हमजा ने रियर व्यू मिरर से मारा. (बहुत कमीना आदमी है हमजा) और डोंगा का बॉडी डबल था, उन स्टंट्स के लिए जहां मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते थे कि मैं काम सही से करूंगा. '

अपने बॉडी डबल का शुक्रिया अदा करते हुए नवीन ने लिखा, 'शेख बुरहानुद्दीन सीरुद्दीन आपको मेरा नवीन का बहुत-बहुत धन्यवाद. आपने मेरे साथ मिलकर डोंगा के एक्शन सीक्वेंस को सुपरहिट बना दिया.'

वहीं इससे पहले नवीन ने एक पोस्ट में बताया था कि फिल्म से पहले उनकी हालत बहुत खराब थी. वह फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर जाने की सोच रहे थे. लगातार रिजेक्शन, कास्टिंग का जवाब न मिलना और अच्छा काम न मिलने से उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था. ऐसे में मुकेश छाबड़ा ने आदित्य धर से मुलाकात करवाई. जिसके बाद वो काम पर लौट आए.

धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई

अगर बात फिल्म धुरंधर की करें को ये बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों में शुमार हो गई है. इस फिल्म ने हिंदी ही नहीं, बल्‍क‍ि पूरे भरतीय‍ सिनेमा के लिए कमाई और सफलता के मायने बदल दिए हैं. इस स्‍पाई एक्‍शन फिल्‍म ने 38 दिनों में भारत में 857.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्‍शन और वर्ल्‍डवाइड 1296.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.



