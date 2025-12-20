scorecardresearch
 
खून से सना मिला रिटायर्ड शिक्षिका का शव, पास में पड़ा था चाकू… आत्महत्या या हत्या? जांच में जुटी पुलिस

केरल के कोच्चि स्थित पोन्नेकारा इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 70 साल की वानजा सी.आर. को उनके ही घर में मृत पाया गया. शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं. इसी के साथ पास में एक चाकू भी मिली है. पुलिस आत्महत्या और हत्या, दोनों एंगल से जांच कर रही है.

घर में मृत हालत में मिलीं बुजुर्ग महिला टीचर. (Photo: Representational)
घर में मृत हालत में मिलीं बुजुर्ग महिला टीचर. (Photo: Representational)

केरल में कोच्चि के पोन्नेकारा इलाके में एक रिटायर्ड शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. 70 वर्षीय वानजा सी.आर. को उनके घर में मृत पाया गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की. पुलिस अब हत्या और आत्महत्या के एंगल से पड़ताल में जुट गई है.

एजेंसी के अनुसार, घटना के बारे में शुक्रवार शाम करीब 9 बजे पता चला. जब उनकी देखरेख कर रहे बहन के बेटे ने उन्हें घर के अंदर खून में लथपथ पड़ा देखा. उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान थे. मौके से एक चाकू भी बरामद हुआ.

प्रारंभिक जांच में पता चला कि वानजा की कलाई की नस कटी थी, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत आत्महत्या है या हत्या की गई. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी एंगल से जांच में जुटी है.

यह भी पढ़ें: पति बोला- मैंने चुन्नी से गला घोंटा, पत्नी ने टोका- मैं भी तो साथ थी... गाजियाबाद मकान मालकिन हत्याकांड में खौफनाक कबूलनामा

पुलिस ने बताया कि वानजा का एक पेट डॉग भी था, जो आमतौर पर घर के अंदर रहता था, लेकिन घटना के समय वह बाहर सड़कों पर था. पड़ोसी घरों में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, साथ ही फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों ने जायजा लिया है.

एलामककरा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों का सही पता चल सकेगा. पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वानजा की मौत आत्महत्या थी या किसी अन्य कारण से हुई. वानजा सी.आर. की मौत से परिवार में शोक की लहर है. इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की तह तक जाकर जांच कर रही है.

