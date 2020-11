केरल: सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट पर 3 साल जेल, चिदंबरम ने साधा निशाना

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक ऐसे अधिनियम को मंजूरी दी है जिसको लेकर केरल सरकार अब कांग्रेस के निशाने पर आ गई है. पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने निशाना साधते हुए कहा है कि एलडीएफ सरकार के इस फैसले पर बेहद हैरान हूं कि सोशल मीडिया पर तथाकथित 'अपमानजनक' पोस्ट डालने को लेकर शख्स को पांच साल की सजा दी जा सकती है.

जाहिर है केरल सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है. उनका कहना है कि यह अध्यादेश लाकर अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है.

Shocked by the law made by the LDF government of Kerala making a so-called ‘offensive’ post on social media punishable by 5 years in prison