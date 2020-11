चिदंबरम का वार- देश में मंदी के हालात, जश्न ना मनाए सरकार, लागू हो न्याय योजना

कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश की जीडीपी माइनस में चली गई है. लगातार दो तिमाही में जीडीपी के आंकड़े डराने वाले हैं और मंदी की आहट सुनाई देने लगी है. इस बीच कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की ओर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है. पिछली तिमाही में जीडीपी की गति - 8.6 फीसदी रहने की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पी. चिदंबरम ने कहा कि हालात काफी चिंताजनक हैं, ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ये वक्त किसी तरह के जश्न का नहीं है.



कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि नोटबंदी जैसे फैसलों ने देश के करोड़ों लोगों पर असर डाला और उसका किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ. आज देश में सिर्फ एक फीसदी आबादी के पास कुल आबादी की बीस फीसदी कमाई है, ऐसे में किस तरह लोगों का भला होगा. आज जीडीपी फिर एक बार माइनस में पहुंची है, ऐसे में जब मंदी सिर पर खड़ी है तो फिर सरकार को किसी तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए.

The very poor are outside of formal economy. The other persons who have lost their jobs or livelihood, unless money is put in their hands, they will not be able to contribute to the revival of demand and consequent revival of economy: Shri @PChidambaram_IN pic.twitter.com/zct0IiFalE