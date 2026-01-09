scorecardresearch
 
बिस्तर गीला करने पर सौतेली मां की हैवानियत... 5 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स गर्म करछुल से जलाए

केरल से क्रूरता का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. कांजीकोड इलाके में पांच साल की मासूम बच्ची को बिस्तर गीला करने की सजा इतनी बेरहमी से दी गई कि उसकी सौतेली मां ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को गर्म करछुल से जला दिया. घटना का खुलासा तब हुआ, जब आंगनबाड़ी वर्कर ने बच्ची को दर्द में देखा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया है.

सौतेली मां ने बच्ची के साथ की क्रूरता. (Photo: Representational)
सौतेली मां ने बच्ची के साथ की क्रूरता. (Photo: Representational)

केरल के कांजीकोड से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां पांच साल की बच्ची के साथ अमानवीय क्रूरता की गई. बच्ची ने बिस्तर गीला कर दिया था. इसी बात से नाराज सौतेली मां ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को गर्म स्टील की करछुल से जला दिया. यह घटना पिछले सप्ताह हुई, जिसका खुलासा तब हुआ, जब आंगनबाड़ी वर्कर ने ने बच्ची को परेशान देखा. इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई.

एजेंसी के अनुसार, आंगनबाड़ी में क्लास के दौरान वर्कर ने देखा कि बच्ची ठीक से बैठ नहीं पा रही थी और बार-बार दर्द के कारण असहज हो रही थी. जब आंगनबाड़ी वर्कर ने उससे बात करने की कोशिश की, तो बच्ची ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसकी हालत देखकर अनहोनी का अंदेशा हुआ. इसके बाद तुरंत पुलिस और बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा. मेडिकल में बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर जलने के निशान पाए गए. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के घर जाकर पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि उसकी सौतेली मां ने बिस्तर गीला करने पर गर्म करछुल से उसे जलाया था.

यह भी पढ़ें: Karnataka: संपत्ति के लालच में सौतेली मां की क्रूरता... 6 साल के मासूम बच्ची को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला

पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी महिला बिहार की रहने वाली है. उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित बच्ची का पिता नेपाल का नागरिक है और केरल में एक होटल में काम करता है. घटना के समय पिता काम के सिलसिले में बाहर था. फिलहाल बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) की देखरेख में रखा गया है.

---- समाप्त ----
