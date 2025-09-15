scorecardresearch
 

Karnataka: संपत्ति के लालच में सौतेली मां की क्रूरता... 6 साल के मासूम बच्ची को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला

कर्नाटक के बीदर में सौतेली मां ने 6 साल की बच्ची को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मार डाला. आरोपी राधा ने घटना को हादसा बताकर छिपाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में उसकी करतूत सामने आ गई. बच्ची की दादी की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने राधा को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने संपत्ति विवाद की वजह से वारदात कबूल की.

(Photo: AI-generated)
कर्नाटक के बीदर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सौतेली मां ने अपनी छह वर्षीय बेटी को तीसरी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

घटना 27 अगस्त को आदर्श कॉलोनी में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम राधा है, जो बीस वर्ष की उम्र में ही इस खौफनाक वारदात में शामिल पाई गई. राधा ने अपनी सौतेली बेटी शन्वी को खुले छत से धक्का देकर मार डाला और पूरे मामले को हादसा बताने का नाटक रचा. शुरुआत में बच्ची के पिता सिद्धांत ने अपनी दूसरी पत्नी राधा की बात पर भरोसा की.

इसके बाद उसने 28 अगस्त को गांधीगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी गलती से फिसलकर गिर गई और उसकी मौत हो गई. मामले में मोड़ तब आया जब शनिवार को एक पड़ोसी ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा. फुटेज में राधा को बच्ची के साथ छत पर जाते और उसे जानबूझकर धक्का देते हुए साफ देखा गया.

इसके बाद मृतका की दादी की शिकायत पर राधा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतका की मां का निधन 2019 में बीमारी से हो गया था. इसके बाद सिद्धांत ने राधा से दूसरी शादी की और उनसे जुड़वां बच्चे भी हुए.

संपत्ति केवल अपने बच्चों में बंटे

पूछताछ में राधा ने कबूल किया कि उसने शन्वी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह चाहती थी कि पति की संपत्ति केवल उसके अपने बच्चों में बंटे. इस सनसनीखेज खुलासे से इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है.

