कर्नाटक: सिद्धारमैया ने सबसे ज्यादा CM रहने का बनाया रिकॉर्ड, DK शिवकुमार ने दी बधाई

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने का रिकॉर्ड स्थापित करने पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, भ्रम आप (मीडिया) लोग पैदा कर रहे हैं. शिवकुमार ने बेल्लारी में शांति की बात कही और सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सीएम सिद्धारमैया को दी बधाई. (photo: ITG)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है. इसी मौके पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने उन्हें बधाई दी और कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है.

मंगलवार को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सिद्धारमैया जी को शुभकामनाएं देता हूं. उन्हें बहुत-बहुत बधाई और गुड लक.

'हमारे बीच नहीं है मतभेद'

वहीं, जब पूछा गया कि क्या उनका ये बयान पार्टी में भ्रम पैदा नहीं करेगा तो शिवकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, 'भ्रम आप (मीडिया) लोग पैदा कर रहे हैं, हमारे बीच कोई भ्रम नहीं है.'

सिद्धारमैया के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने के रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा, 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और जनता की लंबे समय तक सेवा करने का अवसर मिले.'

हम बेल्लारी में चाहते हैं शांति: डीके शिवकुमार

दूसरी ओर बेल्लारी हिंसा पीड़ित को दिए गए मुआवजे की जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी द्वारा आयकर विभाग से अपील करने पर शिवकुमार ने तंज कसा.

उन्होंने कहा, 'आयकर विभाग समेत सभी विभाग उनकी पास हैं. वह खुद पता लगा सकते हैं. मैं मुआवजे के बारे में जमीर (मंत्री बी.जेड. जमीर अहमद खान) से बात करूंगा.'

बेल्लारी दौरे के बारे में उन्होंने कहा, 'हम बेल्लारी में शांति चाहते हैं. हताश बीजेपी अन्य क्षेत्रों में भी शांति भंग करने की इसी तरह की कोशिशें कर रही है. मैं स्थिति का जायजा लेने वहां जा रहा हूं.'

सोनिया गांधी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर पर शिवकुमार ने कहा, 'मेरे पास उनके अस्पताल में भर्ती होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. मुझे भी इसके बारे में पता चला है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें. ऐसे कठिन वक्त में देश को उनकी सलाह की जरूरत है.'

---- समाप्त ----
