कन्नूर: घर में मृत मिले एक ही परिवार के 4 लोग, इलाके में सनसनी

कन्नूर में एक ही परिवार के 4 लोगों के मृत पाए जाने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है.

कन्नूर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत. कन्नूर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
केरल के कन्नूर जिले में पय्यानूर के पास सोमवार रात एक ही परिवार के चार लोग मृत पाए गए. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान रमंथली पंचायत के रमंथली सेंट्रल के रहने वाले कलाधरन (40), उनकी बूढ़ी मां उषा और उनकी दो बेटियों के रूप में हुई है. बेटियों की उम्र सात और दो साल बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. पय्यानूर के इंस्पेक्टर राजेश थेरुवथ पीडिकायिल ने बताया कि एक ही परिवार के चार लोग मृत पाए गए. 

हत्या और आत्महत्या दोनों एंगलों से जांच कर रही है पुलिस

मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी पता चल पाएगी. 

स्थानीय लोगों ने कहा कि कलाधरन समेत उनके परिवार के चार लोग जब घर से बाहर नहीं दिखे तो लोग उनके घर गए. जहां पर चारों लोग मृत मिले. इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस पहुंची. 

