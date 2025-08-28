scorecardresearch
 

लातूर: सब्जी में निकली छिपकली, फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के पांच लोग अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र के लातूर जिले में सब्जी में छिपकली गिरने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है. एक ही परिवार के पांच लोग खाना खाने के बाद बीमार हो गए. सभी को अहमदपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सभी की हालत फिलहाल स्थिर है.

एक परिवार के पांच लोग अस्पताल में भर्ती (Photo: Aniket Ankush Jadhav/ITG)
महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां सब्जी में छिपकली गिरने से हुए फूड पॉइजनिंग के कारण एक ही परिवार के पांच लोग बुरी तरह बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह घटना अहमदपुर तहसील के खंडाली गांव की है.

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे जिजाबाई जाधव (75), अनीता जाधव (40), पायल राठौड़ (20), काजल जाधव (17) और ओम जाधव (16) खाना खा रहे थे. उसी दौरान प्लेट में सब्जी लेते समय उसमें मरी हुई छिपकली दिखाई दी. लेकिन तब तक परिवार के सभी सदस्य आधा खाना खा चुके थे. 

सब्जी में मिली मरी हुई छिपकली 

छिपकली दिखते ही बचा हुआ खाना फेंक दिया गया. हालांकि करीब 15 मिनट के भीतर ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. उन्हें चक्कर आने लगे और उल्टियां शुरू हो गईं. इसके बाद परिजनों ने तुरंत अहमदपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया.

एक परिवार के 5 लोग बीमार 

अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी जयप्रकाश केन्द्रे ने बताया कि मरीजों को भर्ती करते ही तुरंत इलाज शुरू किया गया. फिलहाल पांचों की हालत स्थिर है और सुधार दिख रहा है.

