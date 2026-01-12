scorecardresearch
 
झारखंड: चोरी के शक में 7 साल के बच्चे को पेड़ से बांधा, फिर बेरहमी से पीटा

झारखंड के रामगढ़ जिले में चोरी के शक में एक 7 साल के बच्चे को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

झारखंड में चोरी के शक में बच्चे की पिटाई (फोटो-ITG)
चोरी के शक में किसी व्यक्ति को मारने-पीटने के कई मामले सामने आते रहते हैं. अब ऐसा ही एक मामला झारखंड के रामगढ़ जिले से आया है, जहां चोरी के शक में एक 7 साल के बच्चे को पहले तो पेड़ से बांध दिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था. इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर 20 सेकंड का एक वीडियो वायरल हो रहा था. इस वीडियो में बच्चे के हाथ-पैर बंधे हुए दिखाई दे रहे थे और उसे पीटा जा रहा था.

यह घटना 9 जनवरी को पतरातू थाना क्षेत्र की डीजल कॉलोनी में हुई. आरोपी की पहचान बबलू प्रसाद उर्फ ​​टीकाधारी के रूप में हुई है, जिसे शनिवार को पकड़ा गया. पतरातू थाना प्रभारी शिवलाल गुप्ता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, 'हमने वायरल वीडियो का विश्लेषण करने के बाद मुख्य आरोपी बबलू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.'

पुलिस ने बताया कि पीड़ित के बड़े भाई की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. 

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बबलू प्रसाद ने कॉलोनी के दो अन्य लोगों के साथ मिलकर बच्चे को रोका और उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया. इसके बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा. पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश जारी है.

