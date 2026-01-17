आत्महत्या की धमकी देने वाले BLO हैं कांग्रेसी, बीजेपी विधायक के दावे से ट्विस्ट

जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक स्तर अधिकारी (BLO) की वीडियो हाल ही में वायरल हुई थी, जिसमें वह कथित दबाव के कारण आत्महत्या की धमकी देते नजर आए थे. अब इस विवादित वीडियो पर बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि बीएलओ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और उन्होंने खुद ये वीडियो बनवाया तथा वायरल करवाया.



बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने इंडिया टुडे/आजतक से बातचीत में दावा किया कि कीर्ति कुमार कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और उन्होंने खुद यह वीडियो बनवाया तथा वायरल करवाया. उन्होंने ये भी कहा कि वह कांग्रेस कार्यकर्ता है और उसके पूर्व इतिहास की जांच होनी चाहिए.

BJP पार्षद का दावा



दरअसल, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ, जब वार्ड नंबर-13 के बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी और कीर्ति कुमार के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया था. जिसमें वह आत्महत्या करने की धमकी दे रहे हैं. हालांकि, बीजेपी पार्षद सुरेश सैनी का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी के बारे में शिकायत की थी.



सैनी का दावा है कि वायरल कॉल के दौरान खुद बीएलओ ने उन्हें फोन किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कांग्रेस ने साधा निशाना



दूसरी ओर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता बीएल संतोष की जयपुर बैठक में अल्पसंख्यकों और एससी-एसटी (SC-ST) समुदायों के नाम मतदाता सूची से हटाने की रणनीति बनाई गई थी और अब अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है.

BLO ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार

उधर, इस पूरे विवाद के बीच इंडिया टुडे/आजतक ने बीएलओ कीर्ति कुमार से फोन पर संपर्क किया. सुसाइड की धमकी वाले वायरल वीडियो और उन पर लग रहे राजनीतिक आरोपों पर उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है.



फिलहाल ये मामला प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां बीजेपी इसे विपक्षी साजिश बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे वंचित वर्गों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश करार दे रही है.



आपको बता दें कि हवा महल निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मात्र 974 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

