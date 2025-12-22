नए साल में बनाएं विजाग घूमने का प्लान, रहने-खाने की नहीं टेंशन, IRCTC लाया बेस्ट टूर पैकेज

अगर आप नए साल में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. आईआरसीटीसी ये हवाई टूर सर्दियों में पर्यटन सीज़न को और यादगार बनाने के लिए लेकर आया है. जिसका नाम “VIZAG–ARAKU VALLEY CALLING YOU" रखा गया है.

और पढ़ें

यह पैकेज 04 रात एवं 05 दिन का होगा, जिसका प्रस्थान तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित है. इस यात्रा के अंतर्गत पर्यटक विजाग, अराकू वैली एवं बोर्रा गुफाओं सहित अनेक प्रमुख स्थल घूम सकेंगे.

जानिए टूर की विशेषताएं

इस हवाई टूर पैकेज में पर्यटकों को लखनऊ से विजाग के लिए आने-जाने की फ्लाइट, थ्री स्टार होटल में खाना एवं ठहरने की सुविधा दी जाएगी. इस दौरान पर्यटकों को म्यूज़ियम, आर.के.बीच, कैलाशगिरी, थोटलकोंडा बौद्ध स्थल, अराकू वैली (पद्मपुरम गार्डन, ट्राइबल म्यूज़ियम, कॉफी प्लांटेशन, गालिकोंडा व्यू पॉइंट), बोरा गुफाएं, सिम्हाचलम मंदिर, यर्राडा बीच एवं डॉल्फ़िन नोज लाइटहाउस का भ्रमण कराया जाएगा.

जानिए कितना होगा किराया

इस टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर (सिंगल ऑक्यूपेंसी): ₹42,900/- प्रति व्यक्ति, दो व्यक्तियों के ठहरने पर (डबल ऑक्यूपेंसी): ₹37,500/- प्रति व्यक्ति, तीन व्यक्तियों के ठहरने पर (ट्रिपल ऑक्यूपेंसी): ₹35,200/- प्रति व्यक्ति निर्धारित है.

Advertisement

इस तरह करें बुकिंग

आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ अथवा ऑनलाइन www.irctctourism.com पर की जा सकती है. साथ ही जानकारी एवं बुकिंग हेतु निम्नलिखित नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं. 9236391909, 9236367954, 9236391911



---- समाप्त ----