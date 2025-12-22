scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल में बनाएं विजाग घूमने का प्लान, रहने-खाने की नहीं टेंशन, IRCTC लाया बेस्ट टूर पैकेज

IRCTC ने विजाग-अराकू वैली के लिए 04 रात एवं 05 दिन का हवाई टूर पैकेज लॉन्च किया है, जो 20 जनवरी 2026 से शुरू होगा. इस पैकेज में लखनऊ से विजाग के लिए फ्लाइट, थ्री स्टार होटल में रहना, खाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल है.

Advertisement
X
Vizag city (India Today Archive by K Bhaskar Rao)
Vizag city (India Today Archive by K Bhaskar Rao)

अगर आप नए साल में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) आपके लिए एक बेहतरीन हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. आईआरसीटीसी ये हवाई टूर सर्दियों में पर्यटन सीज़न को और यादगार बनाने के लिए लेकर आया है. जिसका नाम “VIZAG–ARAKU VALLEY CALLING YOU"  रखा गया है.

यह पैकेज 04 रात एवं 05 दिन का होगा, जिसका प्रस्थान तिथि 20 जनवरी 2026 निर्धारित है. इस यात्रा के अंतर्गत पर्यटक विजाग, अराकू वैली एवं बोर्रा गुफाओं सहित अनेक प्रमुख स्थल घूम सकेंगे.

जानिए टूर की विशेषताएं
इस हवाई टूर पैकेज में पर्यटकों को लखनऊ से विजाग के लिए आने-जाने की फ्लाइट, थ्री स्टार होटल में खाना एवं ठहरने की सुविधा दी जाएगी. इस दौरान पर्यटकों को  म्यूज़ियम, आर.के.बीच, कैलाशगिरी, थोटलकोंडा बौद्ध स्थल, अराकू वैली (पद्मपुरम गार्डन, ट्राइबल म्यूज़ियम, कॉफी प्लांटेशन, गालिकोंडा व्यू पॉइंट), बोरा गुफाएं, सिम्हाचलम मंदिर, यर्राडा बीच एवं डॉल्फ़िन नोज लाइटहाउस का भ्रमण कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Trains Running late due to Fog (Photo-ITG)
कोहरे से थमी रेलवे की रफ्तार! राजधानी-दुरंतो समेत दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट, ठंड में यात्री बेहाल
Indian Railway Fare Hike
ट्रेन का सफर होगा महंगा, 26 दिसंबर से बढ़ने वाले हैं टिकट के दाम, जानिए कितने
train food
यात्रियों के लिए खुशखबरी... अब ट्रेन में मिलेगा हेल्दी और रेस्टोरेंट जैसा खाना
shillong Tourism (File Photo- Getty image)
शिलांग में मनाएं नए साल का जश्न, फ्लाइट से ट्रैवल...रहने-खाने की व्यवस्था, मिलेंगी ये सुविधाएं
बिना OTP बुक नहीं होगा तत्काल टिकट, 6 दिसंबर से 13 ट्रेनों में लागू होगा नियम

जानिए कितना होगा किराया
इस टूर पैकेज के लिए एक व्यक्ति के ठहरने पर (सिंगल ऑक्यूपेंसी): ₹42,900/- प्रति व्यक्ति, दो व्यक्तियों के ठहरने पर (डबल ऑक्यूपेंसी): ₹37,500/- प्रति व्यक्ति, तीन व्यक्तियों के ठहरने पर (ट्रिपल ऑक्यूपेंसी): ₹35,200/- प्रति व्यक्ति निर्धारित है.

Advertisement

इस तरह करें बुकिंग
आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के  मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस पैकेज की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ अथवा ऑनलाइन www.irctctourism.com पर की जा सकती है. साथ ही जानकारी एवं बुकिंग हेतु निम्नलिखित नम्बरों पर संपर्क कर सकते हैं. 9236391909, 9236367954, 9236391911
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement