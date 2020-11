Indian Railways: बंगाल के लोगों को रेलवे का दिवाली तोहफा, आज से लोकल ट्रेनें शुरू

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है. ऐसे में त्योहारों के दौरान लोगों के लिए सफर की सुविधा बढ़ गई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही जानकारी दी थी कि रेलवे पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ 11 नवंबर से पश्चिम बंगाल में उपनगरीय सेवाओं (Suburban EMU train) को बहाल करेगा.

रेलवे (Eastern Railways) के मुताबिक पश्चिम बंगाल में उपनगरीय ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है. कोविड-19 के मद्देनजर प्रशासन सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी रख रहा है. साथ ही यात्री भी सुरक्षा नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं.

Suburban EMU train services resumed over ER's Howrah and Sealdah Divisions today. Awareness campaign continuing at stations to Wear Mask as a mandatory and follow other Covid Appropriate Behaviour. pic.twitter.com/440BXcb4zo