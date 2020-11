Indian Railways: मुंबई के लोगों को रेलवे का फेस्टिवल गिफ्ट, आज से चलेंगी 753 नई लोकल ट्रेनें

मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने कोरोना संकट के बीच त्योहारी सीजन में मुंबई के लोगों को सुरक्षित यात्रा की सुविधा देने के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है. रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे 02 नवंबर से मुंबई में 753 दैनिक विशेष उपनगरीय सेवाएं (Mumbai suburban Trains) शुरू करने जा रहा है. इसके साथ ही अब मुंबई में संचालित लोकल ट्रेनों की संख्या 2773 पहुंच जाएगी.

रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने ट्वीट करके जानकारी दी कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 2 नवंबर से 753 और लोकल ट्रेनें चलाने जा रहा है. ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी. लोकल ट्रेनों की सुविधा बढ़ने से यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का ध्यान रखा जा सकेगा.

Further enhancing passenger convenience, Railways is adding 753 services in Mumbai from 2nd November onwards.



This will take the total number of services in Mumbai suburban to 2,773, and pave the way for safer travel.