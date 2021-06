यात्रीगण कृपया ध्यान दें! रेलवे ने बढ़ाई कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों के यात्रियों को लाभ

भारतीय रेलवे (Indian Railways) लगातार अपने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का संचालन शुरु कर रहा है. कोरोना के नए मामलों की कम होती संख्या के बीच रेलवे कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार कर रहा है. इसकी जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया कि वर्तमान में चल रही ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है.

बता दें कि रेलवे ने डॉ अंबेडकर नगर से माता वैष्णो देवी, कटरा और अहमदाबाद से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेनें अब रोजाना अपनी सेवाएं देंगी. अहमदाबाद-नई दिल्ली विशेष राजधानी ट्रेन 28 जून से रोजाना अपनी सर्विस देगी. इसी तरह डॉ अंबेडकर नगर- श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए 1 जुलाई से रोजाना सर्विस देगी. इन ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से यात्रियों को खूब लाभ होगा.

वहीं, दूसरी तरफ पश्चिमी रेलवे ने भी यात्रियों की सुविधा और उनकी यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए ओखा और गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन के फेरों को विस्‍तारित किया है.

For the convenience of passengers & with a view to meet the travel demand, trips of Special Train between Okha and Gorakhpur are being extended.



Booking of Train No. 05046 will open on 23rd June, 2021 at nominated PRS counters & on IRCTC website. pic.twitter.com/Pfn2UmyXqL