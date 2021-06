रेलवे के 6 हजार से अधिक स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सुविधा, श्रीनगर समेत कश्मीर के सभी स्टेशन शामिल

भारतीय रेलवे (Indian Railways) यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट (Free Internet) की सुविधा दे रहा है. रेल मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के मुताबिक देश भर के 6 हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों तक फ्री वाई-फाई सुविधा पहुंच चुकी है.

रेलमंत्री के अनुसार, भारतीय रेलवे डिजिटल इंडिया पहल में लगातार योगदान दे रहा है. भारत के विभिन्न हिस्सों को हाईस्पीड इंटरनेट और फ्री वाई-फाई सुविधा के साथ जोड़ता जा रहा है.

पीयूष गोयल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि कश्मीर के सभी 15 स्टेशनों पर अब वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध है. जिसमें बारामूला, पट्टन, मझोम, बडगाम, श्रीनगर, पंपोर, काकापोरा, अवंतीपुरा, पंजगाम, बिजबेहरा, अनंतनाग, सदुरा, काजीगुंड और बनिहाल शामिल हैं. ये स्टेशन कश्मीर के चार जिला मुख्यालयों श्रीनगर, बडगांव, बनिहाल और काजीगुंड में फैले हुए हैं.

Connecting 🇮🇳: Today, on #WorldWiFiDay, all 15 Kashmir Valley Railway Stations, including Srinagar have been integrated with the vast 6021 Station WiFi Network of Indian Railways.



It is a crucial step for Digital India & will enable greater inclusion.



