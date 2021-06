Indian Railways: रेलवे की कामयाबी, गुजरात से राजस्थान के लिए डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन का ट्रायल पूरा

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. गुजरात के मुंद्रा (Mundra) से राजस्थान के कठुवास (Kathuwas) के लिए डबल-स्टैक कंटेनर ट्रेन (Double Stack Container Train) का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है.

रेल मंत्रालय के अनुसार, इसके जरिए गुजरात के सभी बंदरगाहों का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क होगा. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने जानकारी दी कि कनेक्टिविटी में बिना किसी बाधा के गुजरात के मुंद्रा और राजस्थान के कठुवास के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन (Double Stack Container Train) का पहला ट्रायल रन सफतापूर्वक पूरा हुआ.

Freight Friendly Railways :

The first trial run for double stack container train from Mundra, Gujarat to Kathuwas, Rajasthan has been completed successfully.



This will provide faster and efficient logistics facilitation between ports in Gujarat with other parts of country. pic.twitter.com/d77sVPuMzD