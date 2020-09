Indian Railways: कोरोना संकट के बीच इस राज्य में रेलवे सेवा बहाल, आज से शुरू 13 स्पेशल ट्रेनें

देश में अनलॉक-4 के दौरान रेलवे सर्विस नियमों एवं शर्तों के साथ बहाल होती दिख रही है. एक तरफ जहां देश भर में आज यानी 7 सिंतबर से मेट्रो ट्रेनें पटरी पर दौड़ने लगी हैं वहीं, तमिलनाडु में भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है.

भारतीय रेलवे ने कोरोना संकट में लागू अनलॉक -4 के दौरान प्रतिबंधो में मिली छूट के बाद सोमवार से तमिलनाडु से 13 स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) का संचालन शुरू किया है. राज्य सरकार ने रेलवे से ट्रेनें शुरू करने का आग्रह किया था. जिसके बाद चेन्नई से मदुरै, कोयम्बटूर, तुतुकुड़ी, मेट्टुपालयम, कन्याकुमारी और सेन्गोट्टै के लिए 7 सितंबर से ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया गया.

Madurai: Indian Railways has started to operate

