Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, 12 सितंबर से चलेंगी 80 स्पेशल ट्रेनें

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इन ट्रेनों में सफर के लिए 10 सितंबर से बुकिंग की जा सकेगी. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने शनिवार को कहा कि भारतीय रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने वाला है. इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू हो जाएंगे.

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि इन 40 जोड़ी यानी 80 स्पेशल ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग और जरूरत के हिसाब से ट्रेनों को चलाया जाएगा.

