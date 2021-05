Western Railways Special Train: देश में जारी कोरोना संक्रमण के बीच भारतीय रेलवे (Indian Railways) के वेस्‍टर्न रेलवे डिवीज़न ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ स्‍पेशन ट्रेनों के ट्रिप बढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे ने कहा कि अधिक संख्‍या में यात्रियों को सुविधा देने और गाड़‍ियों में भीड़ कम करने के लिए स्‍पेशल ट्रेनों (Special Trains) के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं.

रेलवे के मुताबिक ये गाड़‍ियां यूपी, बिहार और महाराष्‍ट्र के बीच चलने वाली हैं. इनमें से कुछ ट्रेनों में यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग आज यानी 9 मई से शुरू हो गई है, जबकि कुछ गाड़ियों के लिए 10 मई से टिकट बुक कर सकेंगे. यात्री निर्धारित PRS काउंटर या IRCTC की वेबसाइट से 10, 11 और 12 मई को इन स्‍पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग कर सकते हैं.

For the convenience of passengers, trips of 20 Special Trains are being extended.



Booking of extended trips will open 10th, 11th & 12th May, 2021 at nominated PRS counters and on IRCTC website. pic.twitter.com/TaUBwjrAvB