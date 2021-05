Western Railways: रेलवे ने रद्द की 9 से 16 मई तक की ये ट्रेनें, सफर से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

Western Railways Cancelled Trains Update: भारत में कोरोना महामारी का बेकाबू प्रकोप जारी है. कोरोना संकट के बीच संक्रमण की चेन तोड़ने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है. जिसका असर भारतीय रेलवे (Indian Railways) पर भी देखने को मिल रहा है. इस बीच पश्चिम रेलवे (Western Railways) ने कई स्पेशल ट्रेनों (Special Trains) को रद्द करने का ऐलान किया है. पश्चिम रेलवे द्वारा जारी कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई जगहों की ट्रेनें शामिल हैं.

9 मई से रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

10 मई से ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

11 मई से अगले आदेश तक रद्द रहने वाली ट्रेनें

Passengers kindly take note.



Some special trains will remain cancelled till further advice.#WRUpdates@drmbct pic.twitter.com/FSCfdF8Kun