Indian Railways: कोरोना के खिलाफ रेलवे की जंग, 7 राज्यों के 17 स्टेशनों पर कोविड कोच तैनात

देश में जारी कोरोना संकट के खिलाफ लड़ाई में भारतीय रेलवे (Indian Railways) भी अहम योगदान देने का प्रयास कर रहा है. रेलवे ने अनुसार कोरोना के सामान्य मरीजों के उपचार के लिए देश के सात राज्यों के 17 स्टेशनों पर आइसोलेशन कोच (Isolation coaches) तैनात किए गए हैं.

रेलवे ने राज्यों की मांग के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में आइसोलेशन कोच पहुंचा दिए हैं. रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए गए आइसोलेशन कोचों में डॉक्टरों की सुविधा समेत तमाम सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक फिलहाल विभिन्न राज्यों को 298 डिब्बे सौंपे गए हैं. जिनमें कोरोना मरीजों के लिए 4700 से अधिक बिस्तर हैं. स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल के लिए आरपीएफ स्टाफ को तैनात किया गया है.

रेलवे ने महाराष्ट्र राज्य में 60 कोच तैनात किए हैं. नंदुरबार में 116 कोविड मरीज आइसोलेशन अवधि में ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं. जबकि 23 मरीज अभी आइसोलेशन कोच में हैं. रेलवे ने यह भी कहा कि उसने 11 कोविड केयर डिब्बे राज्य के इनलैंड कंटेनर डिपो में तैनात कर नागपुर नगर निगम को दिया गया है. जहां 9 कोरोना मरीजों को आइसोलेशन के लिए भर्ती किया गया. वहीं, पालघर में 24 कोच प्रदान किए गए हैं, जिनका प्रयोग किया जा रहा है.

Covid Care Coaches as isolation units are now functional in 17 diverse locations in 7 States across the country#IndianRailways has made available a fleet of more than 4400 isolation coaches with around 70,000 beds#Unite2FightCorona



