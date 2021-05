Indian Railways: इस राज्य में नहीं चलेंगी लोकल ट्रेनें, कोरोना संकट के बीच लिया गया फैसला

कोरोना (Coronavirus) की दूसरी लहर तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है. इसका असर अब भारतीय रेलवे (Indian Railways) पर भी काफी देखने को मिल रहा है. रेलवे लगातार कई राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों को रद्द कर चुका है. अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) में लोकल ट्रेन की सेवा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. दरअसल, रेलवे ने राज्य में सभी तरह की लोकल ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन और ईएमयू ट्रेन की सेवा रद्द करने का फैसला किया है.

इन ट्रेनों को 6 मई 2021 से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर किया गया है. हालांकि, बाकी स्पेशल ट्रेन, पार्सल ट्रेन और माल गाड़ी सभी अपने टाइम टेबल के हिसाब से जारी रहेंगी. पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्यों के लिए चलने वाली ट्रेनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. साथ ही लंबे रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को सरकारा द्वारा जारी की गई सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा.

