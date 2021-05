Indian Railways: रेलवे ने दिल्ली-यूपी के बीच चलने वाली कई ट्रेनें की रद्द, यात्रा से पहले देखें लिस्ट

देशभर में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार से हाहाकार मचा हुआ है. कोरोना के बढ़ते मामलों एवं मौतों के डरावने आंकड़ों से देशवासियों के मन में भय बैठ गया है. देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रेल यात्रियों की संख्या में कमी के कारण भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. यदि आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहें हैं या आपने रिजर्वेशन कराया है तो घर से निकलने से पहले ये जान लीजिए कि कहीं आपकी ट्रेन तो कैंसिल नहीं है.

उत्तर रेलवे (Northern Railways) ने 4 मई से 5 मई के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ये ट्रेनें दिल्ली-NCR और यूपी के बीच चलने वाली हैं.

ये गाड़ियां रहेंगी रद्द

