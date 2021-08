Indian Railways: सस्ता होगा ट्रेन में एसी कोच का सफर, जानें कितना तय हुआ 3 AC इकोनॉमी क्लास का किराया

IRCTC AC Train Coaches Fare: ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है. भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों को कम किराए में AC कोच के सफर का आनंद देने की तैयारी पूरी कर ली है. रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक एसी थ्री टायर इकोनॉमी क्लास का किराया (Economy AC 3-tier Fare) लगभग तय हो चुका है. जो सामान्य एसी-3 टायर (3 AC Coaches) की तुलना में 8 फीसदी सस्‍ता होगा.

रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नए वातानुकूलित थ्री टियर इकोनॉमी क्लास के कोच का किराया (AC 3-tier Economy Coach) वर्तमान थ्री एसी कोच की तुलना में 8 फीसदी कम होगा. जिसमें यात्रियों को कम कीमत में बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा.

6 सितंबर से होगी शुरुआत

रेलवे के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे (North Central Railway) जोन को हाल ही में ये कोच दिए गए हैं. जिनका इस्तेमाल ट्रेन नंबर 02403 (प्रयागराज-जयपुर एक्सप्रेस) में 06 सितंबर से किया जाएगा. इसमें सफर के लिए टिकट की बुकिंग (Ticket Booking) शनिवार यानी 28 अगस्त से शुरू हो गई है.

North Central Railway is all set to run newly introduced 3 AC economy coaches in Train No. 02403 (Prayagraj-Jaipur express) from 6/9/21. Bookings have been opened from today.



These passenger friendly coaches have 83 berths & fares are lesser as compared to AC 3 pic.twitter.com/peNAFOjhfx