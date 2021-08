Indian Railway: रेलवे ने किया गणपति फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान, जानें कब से शुरू टिकट बुकिंग

Ganpati Festival Special Trains: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई और आस-पास के क्षेत्रों में गणपति फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें (Ganpati Special Trains) चलाने का ऐलान किया है. पश्चिम रेलवे (Western Railway) द्वारा कोंकण क्षेत्र की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए गणपति फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के 4 और फेरे चलाने का निर्णय लिया है.

पश्चिम रेलवे (Western Railway) के मुताबिक ये फेरे पहले से चल रहीं गणपति फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के 38 फेरों के अतिरिक्त हैं. इस तरह सितंबर महीने में गणपति स्पेशल ट्रेनों के कुल 42 फेरे चलाए जाएंगे.

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्वीट करके दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 09193 बांद्रा टर्मिनस-मडगांव स्पशेल ट्रेन मंगलवार, 7 सितंबर, 2021 को बांद्रा टर्मिनस से 23.55 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 15.00 बजे मडगांव पहुंचेगी.

इसी प्रकार वापसी में ट्रेन संख्या 09194 मडगांव-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन बुधवार, 8 सितंबर, 2021 को मडगांव से 20.30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

ये ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में बोरीवली, वसई रोड, पनवेल, रोहा, मनगांव, खेड़, चिपलूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कनकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमाली स्टेशनों पर रुकेगी.

देखें ट्रेनों की लिस्ट और टाइमिंग

