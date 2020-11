सीजफायर उल्लंघन पर भारत सख्त, पाकिस्तान उच्चायोग को किया समन

पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार को किए गए सीजफायर उल्लंघन को लेकर भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग को समन भेजा है. भारत ने पाकिस्तान के इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की है. साथ ही पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को लेकर भी विरोध जताया गया.

पाकिस्तान को अपनी सरजमीं का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल ना होने की द्विपक्षीय प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई गई. भारत ने कड़े शब्दों में विरोध जताते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय आम नागरिकों को निशाना बनाया गया.

यह काफी शर्मनाक है कि त्योहारों के दौरान पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी के जरिए घाटी में शांति भंग करने और हिंसा फैलाने की कोशिश की है. भारत ने आम भारतीय नागरिकों की मौत की बात भी पाकिस्तान के सामने रखी.

बता दें कि शुक्रवार को पाकिस्तान की तरफ से उकसावे के मकसद से भारत के उरी, गुरेज सेक्टरों में सीजफायर का उल्लंघन किया गया था. भारत ने इस सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया था. भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को दो बार समन भेज शुक्रवार को इस घटना को लेकर चर्चा की थी.

Charge d’Affaires of Pakistan High Commission was summoned by MEA today & a strong protest was lodged over unprovoked ceasefire violations by Pakistani forces, on multiple sectors along LoC in J&K on Nov 13, resulting in death of 4 civilians & serious injuries to 19 others: MEA pic.twitter.com/VIp21Nq94w