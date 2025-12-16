जॉर्डन के साथ भारत के हुए 5 समझौते, आज इथियोपिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी

भारत और जॉर्डन ने सोमवार को आतंकवाद विरोधी उपायों, गाजा सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की. अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला II के बीच बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और कट्टरपंथ को खत्म करने, उर्वरक और कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

पीएम मोदी ने आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने में किंग अब्दुल्ला II की भूमिका की सराहना की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की.

पीएम मोदी तीन देशों के दौरे के पहले पड़ाव में जॉर्डन पहुंचे, जिसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे. यह दौरा, जो 37 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का जॉर्डन का पहला पूरा द्विपक्षीय दौरा है, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है. अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान, नरेंद्र मोदी ने हुसैनीया पैलेस में किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने मीटिंग की और उसके बाद डेलिगेशन लेवल की बातचीत हुई. उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के साझा किया.

दोनों पक्षों ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी साझा स्थिति दोहराई. किंग अब्दुल्ला II ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए मज़बूत समर्थन दिया और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की.

सभी सेक्टरों में सहयोग

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जॉर्डन सभी सेक्टरों में सहयोग को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. पीएम मोदी ने कहा, "मुझे यकीन है कि आज की मीटिंग भारत-जॉर्डन संबंधों को एक नई गति और गहराई देगी." उन्होंने आगे कहा कि व्यापार, उर्वरक, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के बीच संबंधों जैसे सेक्टर्स में सहयोग जारी रहेगा.

पांच MoU पर साइन...

1. नए और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में टेक्निकल सहयोग पर MoU

2. जल संसाधन प्रबंधन और विकास सेक्टर में सहयोग पर MoU

3. पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट

4. साल 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम का रिन्यूअल

5. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बड़े पैमाने पर लागू किए गए सफल डिजिटल समाधानों को शेयर करने के सेक्टर में सहयोग पर लेटर ऑफ़ इंटेंट

यह देखते हुए कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, PM मोदी ने अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने जॉर्डन के डिजिटल पेमेंट सिस्टम और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस के बीच सहयोग का भी आह्वान किया.

आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की भूमिका की तारीफ़

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ से निपटने में जॉर्डन के किंग की भूमिका और इन चुनौतियों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में उनके योगदान की सराहना की. उन्होंने गाजा मुद्दे पर किंग अब्दुल्ला II की 'सक्रिय और सकारात्मक भूमिका' की भी तारीफ़ की.

पिछली मुलाकातों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2018 में किंग अब्दुल्ला II की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने इस्लामिक विरासत पर एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था. उन्होंने कहा, "सहिष्णुता को बढ़ावा देने की आपकी कोशिश न केवल क्षेत्रीय शांति बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी बहुत अहम हैं."

