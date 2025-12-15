scorecardresearch
 
पेट्रा, मृत सागर और मंगल का रेगिस्तान...नए साल पर घूमने के लिए जॉर्डन की 5 जगहें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर जा रहे हैं. दौरे की शुरुआत जॉर्डन से होगी, जहां पीएम मोदी की अहम द्विपक्षीय बातचीत तय है. इतिहास, रोमांच और सुकून से भरे इस देश में ऐसी कई जगहें हैं, जो दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचती हैं.

PM मोदी का जॉर्डन दौरा (Photo: Pixabay)
PM मोदी का जॉर्डन दौरा (Photo: Pixabay)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर यानी आज से चार दिन के अहम विदेश दौरे पर जा रहे हैं. इस दौरे में पीएम मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जैसे तीन देशों की यात्रा करेंगे. इस यात्रा का मुख्य मकसद है इन देशों के साथ भारत की दोस्ती और साझेदारी को और मजबूत बनाना. साथ ही, व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर भी बात होगी. पीएम मोदी सबसे पहले जॉर्डन पहुंचेंगे. 15 और 16 दिसंबर को वह जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास बातचीत करेंगे. यह मुलाकात दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत मायने रखती है.

पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे के मौके पर, आइए जानते हैं कि अगर आप इस नए साल या छुट्टियों में जॉर्डन घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कौन सी 5 जगहें हैं जो आपकी यात्रा को सचमुच में यादगार बना देंगी.

1. पेट्रा: दुनिया का एक नया अजूबा

अगर आप जॉर्डन जा रहे हैं, तो पेट्रा देखे बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी. इसे दुनिया के नए सात अजूबों में गिना जाता है. यह शहर सैकड़ों साल तक दुनिया से छिपा रहा और 1800 के दशक में फिर से खोजा गया. पहाड़ों के बीच छिपे इस शहर तक पहुंचने के लिए आपको 'सिक' नाम की एक पतली, खूबसूरत गली से लगभग 1.2 किलोमीटर पैदल चलना होगा.

पेट्रा में सबसे खास है अल काजनेह यह एक शानदार इमारत है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है. लोग मानते हैं कि समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना यहीं छिपाया था. इसके अलावा, यहां दर्जनों पुराने मकबरे, मंदिर और एक बड़ा एम्फीथिएटर भी हैं. इतना ही नहीं थोड़ा और ऊपर चढ़ने पर एड डेइर (मठ) दिखता है, जिसका नजारा बहुत ही शानदार होता है.

यह भी पढ़ें: वो 5 डेस्टिनेशन, जहां घूमकर आपको लगेगा आप किसी फिल्मी सीन का हिस्सा हैं

2. वादी रम: मंगल ग्रह का रेगिस्तान

जॉर्डन के दक्षिण में स्थित वादी रम का नजारा देखकर लगता है जैसे आप मंगल ग्रह पर आ गए हों. यहां विशाल, हल्के रंग के रेतीले रेगिस्तान और ऊंची-ऊंची चट्टानी संरचनाएं हैं. ये लाखों सालों में बने हैं. यह इलाका बेदुइन (खानाबदोश) लोगों का घर है जो अपनी पुरानी जीवनशैली को आज भी कायम रखे हुए हैं. इसके अलावा यह जगह हॉलीवुड फिल्मों जैसे 'द मार्टियन' और 'ड्यून' की शूटिंग के लिए भी मशहूर है. यहां आप  4x4 जीप से रेगिस्तान की सवारी का मजा ले सकते हैं और रात में पारंपरिक जॉर्डनियन खाना खाकर तारों के नीचे टेंट में सो सकते हैं.

The Martian Desert
वादी रम का मंगल जैसा रेगिस्तान (Photo: Pixabay)

3. मृत सागर: जहां डूबना नामुमकिन है

मृत सागर दुनिया की सतह का सबसे निचला बिंदु है और एक कमाल की प्राकृतिक घटना है. यह इतना खारा है  कि यहां आप चाहकर भी डूब नहीं सकते, बस कॉर्क की तरह पानी पर तैरते रहेंगे. इसी वजह से इसे 'मृत सागर' कहते हैं, क्योंकि इस पानी में कोई मछली या पौधा जिंदा नहीं रह सकता. लोग मानते हैं कि इसके नमक और कीचड़ में सेहत को फायदा पहुंचाने वाले गुण होते हैं, इसलिए यह स्पा और आराम के लिए बेहतरीन जगह है.

यह भी पढ़ें: 2026 में यूरोप जाने का हैं प्लान, जानें भारतीयों के लिए क्या-क्या बदलने वाला है

4. जेरैश: रोमन इतिहास का शहर

पर्यटन के मामले में पेट्रा के बाद जेरैश का नंबर आता है. यह 2,000 साल पुराना ग्रीको-रोमन शहर है, जिसके खंडहर आज भी बेहतरीन तरीके से बचे हुए हैं. यहां एक पुराना हिप्पोड्रोम (खेल का मैदान) है, जहां कभी 15,000 दर्शक बैठते थे और एक शानदार एम्फीथिएटर है जिसकी आवाज दूर तक जाती है. यहां की स्तंभों वाली सड़क और सम्राट हैड्रियन के लिए बना विजय मेहराब रोमन सभ्यता की भव्यता दिखाते हैं.

5. अम्मान: पुरानी और नई राजधानी

अम्मान जॉर्डन की राजधानी है और यह शहर पुराना और नया दोनों का खूबसूरत मेल है. यहां एक तरफ चमकती हुई ऊंची इमारतें और व्यस्त बाजार हैं, तो दूसरी तरफ शहर के बीच में एक प्राचीन किला भी शान से खड़ा है. यह दुनिया की सबसे खुली सोच वाली अरब राजधानियों में से एक है. अगर आप असली लोकल अनुभव चाहते हैं, तो यहां के बाजारों में घूमकर मसालों और खाने का मजा लें. इसके अलावा दिन के आखिर में किसी तुर्की स्नानघर में जाकर आराम कर सकते हैं.

