Rains Today: बारिश से बेहाल दिल्ली-NCR, महाराष्ट्र में येलो अलर्ट, 17 राज्यों के लिए मौसम विभाग की ये चेतावनी

Weather Forecast Today Updates: उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के कई राज्य बारिश से बेहाल हैं. दिल्ली-एनसीआर से लेकर मुंबई तक विभिन्न शहरों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall) हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर में कल (शनिवार) से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश का स‍िलसिला जारी है. बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव है.

मौसम विभाग के मुताबिक, करीब 17 राज्यों में अगले दो से तीन दिनों तक बादल जमकर बरसने वाले हैं. वहीं, IMD ने दिल्ली-एनसीआर में भी आज, 9 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने जानकारी दी कि देश के पूर्वी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का दबाव बना हुआ है. महाराष्ट्र में भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

Uttar Pradesh | Heavy rain lashes several parts of Noida; visuals from Sector 10 pic.twitter.com/fh0uuC4Q01 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 9, 2022

इन इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल



IMD के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, पानीपत, गोहाना, सोहाना, पलवल, नूंह, होडल और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी. वहीं, यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, रामपुर, संभल, चंदौसी, खुर्जा, नरोरा, बदायूं, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, हाथरस, मथुरा, एटा समेत कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में जमकर बादल बरसेंगे. वहीं, राजस्थान में भी बारिश का सिलसिला जारी है.

तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास, उत्तर भारत के इन राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज एवं बिजली के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है. राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो दिल्ली में आज (रविवार), 9 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रह सकता है. 10 अक्टूबर को भी हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही तापमान में मामूली बढ़त देखने को मिलेगी. जबकि 12 अक्टूबर से मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और 15 अक्टूबर तक अधिकतम तापमान फिर 30 डिग्री पर पहुंच सकता है.

Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of South, South-East Delhi and NCR (Noida, Dadri, Greater Noida, Faridabad, Manesar, Ballabhgarh) Panipat, Gohana, Sohana, Palwal, Nuh, Hodal (Haryana) Shamli, Muzaffarnagar, Chandpur, — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 9, 2022

बारिश से कई इलाकों में भरा पानी



लगातार हो रही बारिश के कारण विभिन्न शहर में कई जगहों पर जलभराव हो गया है. बीते दिन यानी शनिवार को भी बारिश के कारण कुछ रूट्स पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था. सबसे ज्यादा समस्या नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी मार्ग, डीएनडी लूप, पर्थला गोलचक्कर पर वाहनों की लंबी कतार थी. पूर्वानुमान के मुताबिक, आज यानी रविवार को भी यही स्थिति रह सकती है. बता दें कि नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-96 और 142 के सामने अंडरपास का काम चल रहा है. जिसकी वजह से यहां पहले ही जाम रहता है, इस बीच बारिश से लंबा जाम लगा.

Rajasthan | Udaipur faces a change of weather after the city witnesses rainfall in several parts. pic.twitter.com/smgeKtfE3P — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 9, 2022

मध्य प्रदेश में भी मुसीबत बनी बारिश



मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. श्योपुर में बीते दिन उफनते नाले की पुलिया से गुजर रही 50 यात्रियों से भरी एक बस बलट गई. तेज बहाव के बीच बस में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. बारिश के बीच हुई इस दुर्घटना में 9 यात्री घायल हुए.

इन राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, आज (रविवार), 9 अक्टूबर को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों एवं तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है. जबकि बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है