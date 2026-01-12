सताएगी शीतलहर, लुढ़केगा पारा... 15 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम, दिल्ली से राजस्थान तक पाले का अलर्ट!

उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम चल रहा है और सुबह के समय कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जहां अगले दो दिनों तक भीषण ठंड (Severe cold wave) और बहुत घना कोहरा बने रहने की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, उत्तर भारत में अभी अगले 2-3 दिन ठंड और बढ़ेगी. 15 जनवरी के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है. जिसके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में बर्फबारी होगी जबकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और आस-पास के इलाकों में पाला पड़ेगा.

दिल्ली में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) के लिए दो दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में भी शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर तक की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने कल यानी मंगलवार, 13 जनवरी के लिए दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज जबकि 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

Delhi Weather Forecast IMD Updates

इस दौरान घने से बहुत घना कोहरा और भीषण शीतलहर की स्थिति बन सकती है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. बता दें कि दिल्ली में आज (सोमवार) सुबह कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आस-पास दर्ज किया गया.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में येलो अलर्ट जारी किया है. जहां शीतलहर (Cold Wave) के साथ घना से बहुत घना कोहरा रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग का मानना है कि हिमालय से आने वाली ठंडी हवाएं (Himalayan winds) मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा रही हैं. रात के समय आसमान साफ रहने से जमीन का तापमान बहुत गिर जाता है. उत्तर भारत के राज्यों में इन दिनों न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-6 डिग्री कम चल रहा है.

Cold Wave & Fog Warning for Haryana and Punjab (12.01.2026)



Cold wave to Severe Cold wave and Dense to Very Dense fog conditions very likely over Haryana and Punjab for 13th January 2026.#ColdWave #FogWarning #SevereCold #DenseFog #WeatherAlert #Winter #StaySafe #Fog… pic.twitter.com/KE9hls8Oq1 — India Meteorological Department (@Indiametdept) January 12, 2026

मौसम पूर्वामुना के मुताबिक, 15 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है. इसके प्रभाव से 18 जनवरी से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में बारिश होने की संभावना है. हिमालय में मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड और तेज हो जाएगी.

अगले 24 घंटों में इन इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. वहीं, कर्नाटक, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और केरल में हल्की बारिश की संभावना है. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊपरी इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है. जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है.

