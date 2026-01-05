ठंड-कोहरे का डबल अटैक! यूपी-बिहार में IMD की चेतावनी, इन राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, जानें 24 घंटे का मौसम

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने देश के बड़े हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. यह कोहरा देर रात से 6 जनवरी की सुबह तक जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना जताई है.

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 06-07 जनवरी के दौरान कोहरा देखने को मिलेगा. जबकि मध्य प्रदेश, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में 06 जनवरी, 2026 को शीत दिवस की स्थिति रहने की बहुत संभावना है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 06 और 07 जनवरी, 2026 को शीतलहर चलने की संभावना है.

बता दें कि जनवरी की शुरुआत के साथ ही उत्तर भारत और कुछ मध्य तथा देश के पूर्वी हिस्सों में ठंड बढ़ गई है, जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है. इस बीच IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुत घना कोहरा देखने को मिल सकता है. जिसमें दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी को घना कोहरा छाया रहेगा. कोहरे की वजह से सड़क, रेल एवं हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.

यूपी के कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 6 जनवरी को शीतलहर का असर देखने को मिलेगा. अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, बरेली, अमेठी, और आगरा में शीतलहर का कहर रहेगा. वहीं, पंजाब के भी कई जिलों में शीतलहर की स्थिति रहेगी.

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 जनवरी को सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ दोपहर तक धूप खिलने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 6 जनवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

