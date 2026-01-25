scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत की तरह 60 देश भी अपनाएंगे SIR, चुनाव प्रबंधन सम्मेलन में 'दिल्ली घोषणापत्र' मंजूर

'इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट' (IICDEM)-2026 के समापन पर भारत की चुनावी तकनीक का डंका बजा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में दुनिया के 60 से अधिक लोकतांत्रिक देशों ने भारत की मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को अपनाने पर अपनी सहमति जताई है.

Advertisement
X
60 देशों ने SIR की प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव पर जताई सहमति. (Photo: ITG)
60 देशों ने SIR की प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव पर जताई सहमति. (Photo: ITG)

भारत में आयोजित तीन दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का समापन दिल्ली घोषणापत्र 2026 को अपनाने के साथ हुआ. इस सम्मेलन में 60 से अधिक लोकतांत्रिक देशों ने मतदाता सूची सुधार के लिए भारत की SIR प्रक्रिया को अपनाने पर सहमति जताई है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस प्रक्रिया को मतदाता सूची शुद्धि का व्यावहारिक तरीका बताया. सम्मेलन में वैश्विक चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग, ट्रेनिंग और पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया. ईसीआईनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी हुआ. दिसंबर 2026 में प्रगति समीक्षा के लिए पुनः बैठक प्रस्तावित है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट पर तीन दिनों के सम्मेलन के समापन सत्र में कहा, भारत में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision- SIR) प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है.

60 देशों ने स्वीकार किया प्रस्ताव

सम्बंधित ख़बरें

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में SIR सफल रही (Photo: ITG)
पूरे देश में जल्द शुरू होगी SIR, बोले चुनाव आयुक्त ञानेश कुमार
'मेरा भारत, मेरा वोट' थीम पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह
TMC MLA Monirul Islam apologized for the vandalism incident at Farakka BDO office and his comments on the ECI
फरक्का TMC विधायक ने EC से मांगी माफी, BDO कार्यालय में समर्थकों ने की थी तोड़फोड़
बिहार SIR केस में SC ने माइग्रेशन और नागरिकता के फर्क पर उठाए सवाल (Photo: ITG)
बिहार SIR पर सुनवाई में ट्रंप का जिक्र, EC बोला- मादुरो को उठाया, अब...
Political tension rises in west bengal over sir election phase two preparations
पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग की दो टूक

उन्होंने सम्मेलन में प्रस्ताव रखा कि इस तरीके से मतदाता सूची को अधिकतम शुद्ध किया जा सकता है. उन्होंने पूछा कि क्या इस परिष्कार प्रक्रिया को यहां मौजूद देश अमल करना चाहेंगे. इसके बाद इस प्रस्ताव पर ध्वनि मत से पांच दर्जन से अधिक लोकतांत्रिक देशों ने सहमति जताई और इसे अपनाने पर राजी हो गए.

लोकतंत्र के साथ स्तंभ

सीईसी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के कम से कम सात अहम स्तंभ हैं. इसमें योग्य वोटर को सूची में शामिल करना, स्वतंत्र निष्पक्ष और सर्व समावेशी चुनाव करवाना, वोटर को सब कुछ समझाते हुए जागरूक रखना. इसके लिए वक्त-वक्त पर रिपोर्ट बना कर प्रकाशित करना और जनता तक पहुंचाना, वोटर की सुरक्षा और सुविधा के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सुविधा मुहैया कराना, उनको इंटरनेट पर मौजूद मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ से जागरूक रखते हुए बचाना, ट्रेनिंग सिस्टम को मजबूत और सतत रखना, यानी चुनाव टीम की क्षमता बढ़ाए और बनाए रखना शामिल है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि हमने इन सभी मुद्दों पर तीन दिनों में सकारात्मक चर्चा हुई और प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किए गए. सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी मौजूद रहे. 42 निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) के प्रमुख, 70 से अधिक राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी तथा 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी शामिल हुए.

दिल्ली घोषणापत्र को मिली मंजूरी

सम्मेलन के दौरान 'दिल्ली घोषणापत्र 2026' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसमें मतदाता सूची की शुद्धता और तकनीक के उपयोग पर विशेष प्रतिबद्धता जताई गई. इसी कार्यक्रम में एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ईसीआईनेट’ (ECINET) का भी शुभारंभ किया गया.

निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म तकनीक पर विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सभी भागीदार देशों ने संकल्प लिया कि वे चुनाव प्रक्रिया संचालन में पारदर्शी प्रथाओं का आदान-प्रदान करेंगे.

वैश्विक सहयोगी की नई मिसाल

निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक चुनावी समुदाय की परिपक्वता को दर्शाता है फुल स्टॉप तीन दिनों के अंदर 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं, जिससे देशों के बीच आपसी सहयोग की समझ विकसित हुई. इस बड़े आयोजन में 27 देशों के मिशन प्रमुखों सहित लगभग 1,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. अब सभी देशों ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिसंबर 2026 में दोबारा नई दिल्ली में बैठक करने का प्रस्ताव रखा है.

Advertisement

ट्रेनिंग पर बनी सहमति

सम्मेलन में विश्व के लोकतंत्रों पर एक सह-संकलित वैश्विक विश्वकोश तैयार करने का भी फैसला लिया गया. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों पर व्यापक रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी. भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) के माध्यम से अन्य देशों के चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इससे न केवल भारत की निर्वाचन प्रणाली का वैश्विक विस्तार होगा, बल्कि दुनिया भर में चुनावी शुद्धता और मतदान की गुणवत्ता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement