बर्फ में फिसल रहीं गाड़ियां, कश्मीर में झूम रहे पर्यटक, देखें बर्फबारी का लाइव वीडियो

कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है. बड़ी संख्या में लोग यहां सुंदर नजारों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं और बेहतरीन पलों को जी रहे हैं. वहीं कई जगहों पर बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है.

पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं. (Photo: ITG)
पर्यटक बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं. (Photo: ITG)

कश्मीर घाटी समेत भारत के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है. लोग यहां सुंदर नजारों का आनंद लेने पहुंच रहे हैं. बर्फ से ढकी वादियां और पहाड़ पर्यटकों को शानदार अनुभव दे रहे हैं. हालांकि, जहां एक ओर यह बर्फबारी खूबसूरत नजारों का तोहफा लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर कुछ जगह लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है. वहीं बर्फबारी के चलते उड़ानों पर भी असर हो रहा है.

बर्फ से ढका कश्मीर
कश्मीर की वादियां सफेद बर्फ की चादर में लिपटी नजर आ रही हैं. यहां झीलें जम चुकी हैं, सड़क से लेकर पेड़-पौधे और घरों की छत तक हर जगह केवल बर्फ ही नजर आ रही है. गुलमर्ग में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद पूरा नजारा मनमोहक हो गया है. यहां करीब तीन इंच बर्फ जम चुकी है, जिससे सर्दियों की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित कर रही है. जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी ने पूरी घाटी को बर्फ की चमकदार सफेद चादर से ढक दिया है. 

बर्फबारी स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है.  बड़ी संख्या में पर्यटक इस मनमोहक नजारे को देखने सोनमर्ग पहुंच रहे हैं. लोग बर्फ से ढके नजारों के बीच तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं. वहीं, सिक्किम में भी भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन सड़कों पर जमी बर्फ खुशियों में खलल डाल रही है. सड़क पर जमी बर्फ पर गाड़ियां फिसल रही हैं. ऐसे में लोगों को यहां सावधानियां बरतने की जरूरत है.

फ्लाइट पर भी बर्फबारी का असर 
लेह में बर्फबारी की वजह से उड़ानें (टेकऑफ और लैंडिंग) कुछ समय के लिए रुकी हुई हैं. यात्रियों को ऑनबोर्ड और ग्राउंड पर दोनों जगह थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. इंडिगो ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. 

इंडिगो ने बताया कि मौसम पर लगातार नजर रखी जा रही है. हालात ठीक होने पर फ्लाइट्स रवाना कर दी जाएंगी. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट का लेटेस्ट अपडेट जरूर देखें.

