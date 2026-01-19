scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हिमालय में आखिरकार बर्फ की बहार! वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के डबल स्पेल से भारी बर्फबारी-बारिश की चेतावनी

हिमालय को बर्फ की सौगात मिलने वाली है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, आज से एक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है. एक के बाद एक दो स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आएंगे. इसके असर से 23 जनवरी से 25 जनवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है. वहीं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह-लद्दाख में भारी से भारी बर्फबारी हो सकती है.

Advertisement
X
Heavy Snowfall expected in Himalaya (File Photo- PTI)
Heavy Snowfall expected in Himalaya (File Photo- PTI)

इस साल की सर्दी में हिमालय के पहाड़ों ने अब तक बहुत कम बर्फ देखी है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में जनवरी के बीच तक पहाड़ों पर बर्फबारी नाम की भी नहीं हुई. नदियों में पानी कम है, पर्यटन पर असर पड़ा है और किसानों-बागवानों को चिंता सता रही है लेकिन अब मौसम बदलने वाला है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज (19 जनवरी) से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है. इसके ठीक पीछे एक और ताकतवर विक्षोभ आ रहा है. दोनों स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आने वाले हैं, जिससे पहाड़ों पर भारी से भारी बर्फबारी होने की संभावना है.

हिमालय पर इस साल बर्फ कम क्यों पड़ी?
पिछले कई महीनों से पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) कमजोर और कम संख्या में आ रहे थे. ये विक्षोभ भूमध्य सागर से आते हैं और हिमालय में बर्फ-बारिश लाते हैं. लेकिन इस बार ज्यादातर विक्षोभ उत्तर की ओर मुड़ जाते थे, इसलिए हिमालय सूखा रहा. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 97% तक कमी, हिमाचल में 92% और उत्तराखंड में लगभग शून्य बर्फबारी दर्ज की गई. अब ये सूखा खत्म होने वाला है.

सम्बंधित ख़बरें

हिमालय में बर्फबारी गायब और तापमान लगातार ऊपर (Photo: Pexels)
कश्मीर से दिल्ली तक खतरे का संकेत... बर्फ बिना सूना हुआ हिमालय, बढ़ते तापमान ने बिगाड़ी तस्वीर
Uttarakhand Villagers Pray for Rain
बर्फबारी न हुई तो करेंगे तपस्या, उत्तराखंड के इस गांव ने लिया प्रण... 7 दिन में मांगी बारिश
heavy snowfall in the mountains of uttarakhand and himachal pradesh
हिमाचल से कश्मीर तक भारी बर्फबारी, सफेद चादर में ढकी वादियां, देखें
Jammu Kashmir weather dangerous cold in Gulmarg with heavy snowfall.
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में ठंड का कहर, फटीं पानी की पाइपलाइनें
Ladakh
Ladakh की सीमा पर -50°C में कैसे रहते हैं जवान?

कब और कहां होगी भारी बर्फबारी?
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 20 जनवरी से हल्की-मध्यम बर्फबारी शुरू होगी जो धीरे-धीरे तेज हो जाएगी. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में 20 से 24-25 जनवरी तक भारी बर्फ पड़ने की संभावना है. खासकर 23 जनवरी को अलग-थलग जगहों पर बहुत भारी बर्फबारी (heavy snowfall) का अलर्ट है.मनाली, शिमला, गुलमर्ग, कश्मीर घाटी, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चंबा जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ सकती है. बर्फबारी न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाएगी, बल्कि नदियों-झीलों में पानी भी बढ़ाएगी, जो गर्मियों के लिए बहुत जरूरी है.

Advertisement

मैदानी इलाकों में क्या होगा?
पहाड़ों पर बर्फबारी का असर नीचे मैदानों तक पहुंचेगा. 23 जनवरी से 25 जनवरी तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों और बिहार में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. साथ ही घना कोहरा भी रहेगा, जिससे सुबह-शाम ठंड और बढ़ेगी.

यात्रा करने वालों को बरतनी होगी सावधानी 
भारी बर्फबारी से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, पहाड़ी रास्ते बंद हो सकते हैं. ऐसे में लोगों के लिए सलाह है कि पहाड़ जाने वाले पर्यटक ट्रैफिक, सड़क बंद होने और ठंड से बचाव के लिए तैयार रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement