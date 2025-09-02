नोएडा-गाजियाबाद में कल स्कूल बंद, दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के चलते फैसला

उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात व्यवस्था चरमराने से प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. गुरुग्राम में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद स्कूलों को लेकर जिला प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है. गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने आजतक से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि कल सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा कॉरपोरेट ऑफिस और प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह खुले रखेंगे.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम की सड़कों के बाद मेट्रो स्टेशन का डरावना नजारा! वायरल वीडियो में दिखे हालात

नैनीताल और शिमला में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसके चलते सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, और अन्य शैक्षणिक संस्थान 3 सितंबर को बंद रहेंगे. शिमला में अगस्त 2025 में 431.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 76 वर्षों में सबसे अधिक है.

Advertisement

खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ में स्कूल बंद

चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिकूल मौसम को देखते हुए सभी स्कूलों को 3 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया है. भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव और सड़क जाम की समस्या बढ़ गई है. प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा है.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम में महाजाम... फंसे सैकड़ों वाहन, मूसलाधार बारिश और जलभराव से लोगों का हाल-बेहाल

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने, पुराने और जर्जर संरचनाओं से दूर रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

---- समाप्त ----