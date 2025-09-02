scorecardresearch
 

नोएडा-गाजियाबाद में कल स्कूल बंद, दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश के चलते फैसला

नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर में 3 सितंबर 2025 को सभी स्कूल बंद रहेंगे. इन सभी शहरों में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, नदियों-नालों के पास न जाने और कमजोर व जर्जर संरचनाओं से दूर रहने की अपील की है.

नई दिल्ली में जलभराव वाले सरिता विहार अंडरपास से गुजरते वाहन और लोग. (Photo: PTI)
उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

दिल्ली-एनसीआर में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात व्यवस्था चरमराने से प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. गुरुग्राम में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद स्कूलों को लेकर जिला प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है. गुरुग्राम के जिलाधिकारी ने आजतक से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि कल सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा कॉरपोरेट ऑफिस और प्रतिष्ठान सामान्य दिनों की तरह खुले रखेंगे. 

नैनीताल और शिमला में भूस्खलन का खतरा

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगातार बारिश और भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया है. हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसके चलते सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र, और अन्य शैक्षणिक संस्थान 3 सितंबर को बंद रहेंगे. शिमला में अगस्त 2025 में 431.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 76 वर्षों में सबसे अधिक है.

खराब मौसम के कारण चंडीगढ़ में स्कूल बंद

चंडीगढ़ प्रशासन ने प्रतिकूल मौसम को देखते हुए सभी स्कूलों को 3 सितंबर को बंद रखने का फैसला किया है. भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव और सड़क जाम की समस्या बढ़ गई है. प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने को कहा है. 

स्थानीय प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने, पुराने और जर्जर संरचनाओं से दूर रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

