गुरुग्राम में महाजाम... फंसे सैकड़ों वाहन, मूसलाधार बारिश और जलभराव से लोगों का हाल-बेहाल

गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. कई इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम लगा है. खासतौर पर इफको चौक और दिल्ली-जयपुर हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां आधे घंटे का सफर 3-4 घंटे में पूरा हो रहा है. बारिश से गर्मी जरूर कम हुई, लेकिन यातायात व्यवस्था चरमरा गई है.

गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश और जलभराव के कारण महाजाम लगा है (Photo: Screengrab)
दिल्ली-एनसीआर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है. बारिश की वजह से गुरुग्राम में कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों की संख्या में वाहन चालक फंस गए हैं. लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कई घंटों की देरी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर इफको चौक पर महाजाम लगा है. पीक आवर्स में लगातार हो रही बारिश की वजह से बहुत लंबा जाम लग गया है. सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां एक जगह पर बस खड़ी हैं या तो बहुत ही धीरे-धीरे बढ़ रही हैं.

लोगों को बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिल गई है. लेकिन यातायत व्यवस्था से परेशान हो गए हैं. कई इलाकों में सड़कों पर चार-चार फीट तक पानी भर गया. सप्ताह के पहले दिन यानि सोमवार को अमूमन इफको चौक पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि रहती है. आधे घंटे का सफर करने में लोगों को तीन से चार घंटे लग रहे हैं. दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले रास्ते पर भी भीषण जाम लगा हुआ है. घंटों से लोग ट्रैफिक में फंसे हैं. 

स्कूल-कॉर्पोरेट कार्यालयों को ऑनलाइन व्यवस्था की सलाह

गुरुग्राम शहर का हाल बारिश से खस्ता हो गया है. सिर्फ इफको चौक ही नहीं, शहर के ज्यादातर सड़कों पर शाम से ही जाम लगा है. भारी बारिश के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. डीसी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने स्कूल-कॉर्पोरेट कार्यालयों को ऑनलाइन व्यवस्था की सलाह दी है. मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई है. मंगलवार के लिए भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. 

कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोशल मीडिया प्लेटऑर्म एक्स पर महाजाम का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने लिखा, '2 घंटे की बारिश मतलब गुरुग्राम में 20 किलोमीटर का जाम'. 

उन्होंने कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी राज्य के हेलिकॉप्टर से सफ़र करते हैं, न कि प्रदेश की सड़कों पर. ये इसलिए यह गुड़गांव में हाईवे का "हेलीकॉप्टर शॉट" है. ये बीजेपी की 'ट्रिपल इंजन मॉडल' है.

जिले के ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा, 'राज्य में ऐसी सरकार है कि मिलेनियम सिटी सेंटर "सिंक सिटी" बन गया है. गुरुग्राम को जोड़ने वाली मुख्य सड़क मार्गों पर कुछ देर की ही बारिश से पानी भर जाता है. मनोहर लाल खट्टर दावा करते हैं कि गुरुग्राम में सब कुछ ठीक है.'

शहरी कांग्रेस अध्यक्ष पंकज दवार ने भी सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा, 'गुरुग्राम का नाम बदलकर तलाबग्राम कर देने की ज़रूरत है. पूरा शहर डूब गया है. एक घंटे से पानी नहीं निकल पा रहा है. सरकार कितनी लूट करेगी? इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वालों में इसी सरकार का नाम होगा.'

