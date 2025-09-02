गुरुग्राम की सड़कों के बाद मेट्रो स्टेशन का डरावना नजारा! वायरल वीडियो में दिखे हालात

सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में हुई तेज बारिश ने गुरुग्राम को थाम दिया. सड़कें पानी में डूब गईं और ट्रैफिक जाम ने शहर को जकड़ लिया. ऐसे में लोगों के लिए मेट्रो ही सहारा बनी, लेकिन यही राहत कुछ ही देर में मुसीबत में बदल गई.

गुरुग्राम के सिकंदरपुर रैपिड मेट्रो स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है, जिसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया. दावा किया गया कि ये नजारा सोमवार, 1 सितंबर की रात करीब 8 बजे के हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टेशन पर हजारों की भीड़ धक्का-मुक्की कर रही है.

मेट्रो स्टेशन पर घुटन भरे हालात

पोस्ट करने वाले ने लिखा—दिल्ली-गुरुग्राम ने इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी होगी. सिकंदरपुर स्टेशन से डीएमआरसी तक हालात ऐसे थे कि अगर और भी लोग अंदर आते तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था. सभी का दम घुट रहा था, मेरा भी.

देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल

वीडियो वायरल होते ही लोगों की नाराज़गी सोशल मीडिया पर फूट पड़ी. लोगों ने कहा कि बारिश और जलभराव ने सड़क यातायात को पहले ही ठप कर दिया, ऊपर से मेट्रो स्टेशनों पर कुप्रबंधन ने मुश्किल और बढ़ा दी. कई यूजर्स ने गुरुग्राम की ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जताई और इसे शहर की सबसे बड़ी समस्या बताया.

Advertisement

गुरुग्राम में 20 किलोमीटर लंबा जाम

सोमवार रात #Gurujam ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा. शहर के कई हिस्सों में 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. हालात बिगड़ते देख स्कूल और ऑफिस बंद करने पड़े. लोगों ने ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम की मांग उठाई.

प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार, 2 सितंबर के लिए दिल्ली-एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी है. उधर, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी. स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने के निर्देश दिए गए हैं और कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की गई है.

---- समाप्त ----