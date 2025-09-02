scorecardresearch
 

Feedback

नोएडा-गाजियाबाद में कल स्कूल बंद, गुरुग्राम में ऑनलाइन होंगी क्लास... भारी बारिश के चलते फैसला

उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई शहरों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं. मौसम विभाग ने गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके मद्देनजर गुरुग्राम में सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है. साथ ही, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की है. भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है.

Advertisement
X

उत्तर भारत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई शहरों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. नैनीताल, शिमला, चंडीगढ़, गाजियाबाद, और गौतमबुद्ध नगर में प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं. मौसम विभाग ने गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इसके मद्देनजर गुरुग्राम में सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है. साथ ही, स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की है. भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement