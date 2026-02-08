Happy Propose Day Wishes 2026: 10 शायरियों की मदद से कहें 'आई लव यू'! प्रपोज डे को ऐसे बनाएं सबसे खास

-तुम हंसो तो खुशी मुझे होती है,

तुम रूठो तो आंखें मेरी रोती हैं.

एक बार आजमा कर देख लो मेरी मोहब्बत,

तुम्हारे बिना रातें अधूरी सोती है.

Happy Propose Day



-फिजा में महकती शाम हो तुम,

प्यार में झलकता जाम हो तुम,

सीने में छुपाए फिरते हैं यादें तुम्हारी,

मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम.

-चांद-तारे तो नहीं तोड़ लाऊंगा,

पर खुशियों की महफिल जरूर सजाऊंगा.

तुम एक बार भरोसा करके तो देखो,

मरते दम तक साथ निभाऊंगा.

-मुझे न दुनिया में मशहूर होना है,

तुम्हारी आंखों में बसकर बस चूर होना है.

मिले जो उम्र भर साथ तुम्हारा,

तो जिंदगी की मुश्किलों से दूर होना है

-आज इजहार-ए-दिल का मौका है,

तू कबूल कर ये मेरा तोहफा है.

यूं तो महबूबा के लिए चांद-तारे तोड़ लाऊं,

पर तेरे आगे तो चांद भी फीका है...

-सिर्फ लफ्जों से प्यार नहीं होता,

धड़कनों का मिलना भी जरूरी है.

मैं तो कब का दिल दे दिया तुम्हें,

पर तुम्हारी हां भी जरूरी है.

-कदम-कदम पर साथ चलेंगे, ये वादा है,

अंधेरों में भी रोशनी बनेंगे, ये वादा है

क्या मेरी जिंदगी का हमसफर बनना पसंद करोगे?

तुम्हें कभी अकेला न छोड़ेंगे, ये वादा है...

-आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते,

होंठों से हम कुछ कह नहीं सकते.

कैसे करें बयां अपना हाल-ए-दिल,

एक तुम ही हो जिसके बगैर रह नहीं सकते.

-तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा,

मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा...

जिंदगी के हर मोड़ पर साथ मांगता हूं,

क्या उम्र भर तू भी साथ रह पाएगा?

-तेरी मुस्कान ही मेरी पहचान है,

तू ही मेरी जान और तू जहान है.

तड़पते हैं हम तेरे एक दीदार के लिए,

क्यों तू मेरे प्यार से अंजान है

