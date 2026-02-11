Promise Day पर अपनों को भेजें ये खास मैसेज, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

> आंख खुले तो चहेरा मेरे यार का हो,
आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो,
मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में बस इतना वादा कर दो,
हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो!
Happy Promise Day 2026!
> बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा,
तू जहां जाएगा में वहां-वहां आऊंगा,
साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में,
लेकिन में अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगा
हैपी प्रॉमिस डे 2026!
> ये वादा है हमारा,
कभी साथ न छोड़ेंगे तुम्हारा,
जो गए तुम हमें भूलकर,
ले आएंगे पकड़कर हाथ तुम्हारा,
Happy Promise Day 2026!
> जिससे वादा करो वो पूरा करो,
हमेशा अपने प्रॉमिस की इज्जत करो,
Happy Promise Day!
> इस प्रॉमिस-डे आप करो मुझसे वादा,
हम कभी नहीं होंगे जुदा,
जैसा आज है हमारे बीच प्यार,
वैसा ही हमेशा रहेगा साथ,
Happy Promise Day Wishes 2026!