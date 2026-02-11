scorecardresearch
 
Promise Day पर अपनों को भेजें ये खास मैसेज, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

Valentine week 2026: प्रॉमिस डे (Promise Day) वैलेंटाइन वीक का पांचवां दिन है, जो हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है. रोज डे पर गुलाब, प्रपोज डे पर इजहार, चॉकलेट डे पर मिठास और टेडी डे पर प्यार से गले लगाने के बाद, प्रॉमिस डे रिश्ते की सबसे मजबूत नींव रखने का दिन होता है. यह दिन गिफ्ट्स से ज्यादा, वादों और रिश्ते में शब्दों की अहमियत का प्रतीक है. ऐसे में प्रॉमिस डे पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास मैसेज, जिससे आपके रिश्ते में विश्वास बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं.

Promise Day 2026 Wishes in Hindi
Promise Day 2026 Wishes in Hindi

> आंख खुले तो चहेरा मेरे यार का हो,
आंख बंद हो तो सपना मेरे प्यार का हो,
मैं जी लूंगा सिर्फ उस एक पल में बस इतना वादा कर दो,
हर सांस पर हक सिर्फ आपका हो!
Happy Promise Day 2026!

 

> बनकर तेरा साया तेरा साथ निभाऊंगा,
तू जहां जाएगा में वहां-वहां आऊंगा,
साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में,
लेकिन में अंधेरे में तेरा उजाला बन जाऊंगा
हैपी प्रॉमिस डे 2026!

> ये वादा है हमारा,
कभी साथ न छोड़ेंगे तुम्हारा,
जो गए तुम हमें भूलकर,
ले आएंगे पकड़कर हाथ तुम्हारा,
Happy Promise Day 2026!

 

> जिससे वादा करो वो पूरा करो,
हमेशा अपने प्रॉमिस की इज्जत करो,
Happy Promise Day!

 

> इस प्रॉमिस-डे आप करो मुझसे वादा,
हम कभी नहीं होंगे जुदा,
जैसा आज है हमारे बीच प्यार,
वैसा ही हमेशा रहेगा साथ,
Happy Promise Day Wishes 2026!

---- समाप्त ----
