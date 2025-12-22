scorecardresearch
 
पनवेल के पास दिल दहला देने वाली घटना... लेडीज डिब्बे में घुसे दरिंदे ने चलती ट्रेन से छात्रा को नीचे फेंका

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है. यात्रा के दौरान शेख अख्तर नवाज शेख नाम का एक युवक जबरन लेडीज डिब्बे में घुस गया. डिब्बे में मौजूद महिलाओं ने जब उसकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई और सवाल-जवाब किए तो वह हिंसक हो गया.

इस खौफनाक मंजर को देख डिब्बे में मौजूद महिलाएं सहम गईं.(Photo:Screengrab)
महाराष्ट्र: हार्बर रेलवे मार्ग पर खांदेश्वर रेलवे स्टेशन के पास लेडीज डिब्बे में घुसे एक दरिंदे ने छात्रा को चलती लोकल ट्रेन से बाहर फेंक दिया. इस बेहद चौंकाने वाली घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसका इलाज कलंबोली स्थित एमजीएम अस्पताल में जारी है.

पनवेल में रहने वाली छात्रा श्वेता महाडिक अपनी सहेली के साथ खारघर स्थित कॉलेज जाने के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा कर रही थी. इसी दौरान लेडीज डिब्बे में घुसे शेख अख्तर नवाज शेख से डिब्बे में मौजूद महिलाओं ने सवाल-जवाब किया. इस पर गुस्से में आकर आरोपी ने ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी श्वेता को धक्का देकर चलती लोकल से बाहर फेंक दिया.

इस पूरी घटना को देखकर डिब्बे में मौजूद महिलाएं घबरा गईं और जोर-जोर से चिल्लाने लगीं. तुरंत ट्रेन की चेन खींचकर लोकल को रोका गया. वहीं, कुछ महिलाओं ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खांदेश्वर रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाया. जैसे ही लोकल स्टेशन पर पहुंची, पुलिस ने आरोपी शेख अख्तर नवाज शेख को गिरफ्तार कर लिया. देखें Video:-  

इस घटना में श्वेता बाल-बाल बच गई, लेकिन उसके सिर, कमर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है.

इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और लेडीज डिब्बों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

(रिपोर्ट: नीलेश एन पाटिल)

---- समाप्त ----
