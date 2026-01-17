scorecardresearch
 
झील पर चल रहे थे, टूट गई बर्फ की परत... तीन टूरिस्ट पानी में डूबेे, एक की मौत, एक की तलाश जारी

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला झील पर जमी बर्फ टूटने से दो केरल के पर्यटकों की मौत हो गई. मोटी बर्फ की परत अचानक टूट गई थी, जिससे तीन लोग ठंडे पानी में गिर गए. इनमें से एक को बचा लिया गया. अधिकारियों ने पर्यटकों से बर्फीली झीलों पर जाने से बचने की चेतावनी दी है.

झील पर जमी बर्फ टूटने से हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेला झील पर बड़ा हादसा हो गया. यहां केरल के तीन पर्यटक पानी में डूब गए. एक को जैसे-तैसे बचा लिया गया है. वहीं दूसरे का शव बरामद कर लिया गया है. वहीं तीसरे की तलाश जारी है. दरअसल, जम चुकी झील पर चलते समय अचानक बर्फ की मोटी परत टूट गई थी, जिससे तीनों पानी में गिर गए.

पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की पहचान दिनू और महादेव के रूप में हुई है. दोनों एक पर्यटन ग्रुप के साथ तवांग की यात्रा पर थे. यह ग्रुप झील के पास गया, जहां ठंड में झील पर मोटी बर्फ की परत बन गई थी. जैसे ही वे बर्फ पर चले, वह टूट गई और तीनों पानी में गिर गए.

इस हादसे में एक पर्यटक को पास ही तैनात भारतीय सेना के जवानों और अन्य पर्यटकों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. दिनू का शव बाद में रेस्क्यू टीम द्वारा बरामद किया गया. वहीं महादेव की तलाश शाम के समय बंद करनी पड़ी, क्योंकि अंधेरा, खराब मौसम और कम विजिबिलिटी थी. अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू अगले दिन शुरू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बर्फ में दबी थी शख्स की पूरी बॉडी, सिर्फ हाथ दिखा और फिर... सामने आया वीडियो!

तवांग के पुलिस अधीक्षक डी. डब्ल्यू. ठोंगोन ने कहा कि रात के समय रेस्क्यू करना खतरनाक था. ऊंचाई वाले सेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क कमजोर रहता है, ऐसे में कनेक्टिविटी न होने पाने से पुलिस से आगे की पुष्टि करना मुश्किल था.

स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने पर्यटकों से कहा है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और बर्फीली झीलों पर जाने से बचें. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की सतहें खतरनाक हो सकती हैं. पर्यटकों को मौसम और परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी जोखिमपूर्ण क्षेत्र में कदम रखने से बचना चाहिए.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट: युवराज मेहता
