बर्फ में दबी थी शख्स की पूरी बॉडी, सिर्फ हाथ दिखा और फिर... सामने आया वीडियो!

स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन के बाद एक ताज़ी बर्फ के ढेर के नीचे से एक आदमी दब गया था. उसका सिर्फ एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था और पूरा शरीर अंदर दब हुआ था. उसी वक्त एक बहादुर स्कीयर वहां पहुंचा और उसे बाहर निकाला. रेस्क्यू का दिल दहला देने वाले पल को कैद भी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया. अब ये वीडियो वायरल हो रहा है.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 37 साल के मैटियो जिला जो दिन में एक क्रिएटिव डायरेक्टर और स्कीइंग के शौकीन हैं, उन्हें शनिवार को स्विस ढलानों पर रेसिंग करते हुए बर्फ के बाहर एक हाथ निकला दिखाई दिया. नजदीक आने पर पता चला कोई शख्स अंदर दबा हुआ है और वो जिंदा है.क्योंकि बर्फ के ऊपर उसका हाथ हिलता दिखाई दे रहा था. बर्फ के अंदर दबे शख्स को रेस्क्यू करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दिल दहल जाए.
ब्रिटेन की समाचार सेवा कैटर्स के अनुसार, जिला ने याद करते हुए बताया कि हम एंगेलबर्ग में स्कीइंग कर रहे थे. तब बर्फ गिर रही थी और हमें लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर ताजी बर्फ मिली थी. मैंने दूर एक आदमी को बिना स्की के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते देखा, तो मुझे लगा कि शायद उसने स्की खो दी हैं और मैं उसकी तलाश में नीचे गया. लेकिन तभी मैंने अपना सिर घुमाया और बर्फ से एक हाथ बाहर निकला हुआ देखा.
जिला ने हिमस्खलन से निपटने की ट्रेनिंग ले रखी है. जैसे ही एक शख्स को जानलेवा तरीके से बर्फ के नीचे दबा पाया. उसे बर्फ से जल्द से जल्द मुक्त कराने के लिए उसकी ओर दौड़ा. उन्होंने कहा कि मैं तुरंत उसके पास गया और उसके चेहरे और मुंह से बर्फ हटाई. साथ ही उससे बात करके यह जानने की कोशिश की, कि क्या उसे कोई चोट लगी है.
हमें एहसास हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई थी और हमने बहुत धीरे-धीरे उसके शरीर से बची हुई बर्फ को हटाया. बर्फ में फंसा स्कीयर ढलानों पर स्कीइंग कर रहा था और छोटी झाड़ियों को देखने में विफल रहा और बर्फ में पलट गया. तभी एवेलांच में वह बर्फ के ढेर के नीचे दब गया. जिला ने तुरंत उस स्कीयर को बर्फ से निकालना शुरू किया और इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया.