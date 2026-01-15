दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, एअर इंडिया के विमान की चपेट में आया कार्गो कंटेनर

दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के एयरबस A350 विमान को गुरुवार सुबह एक अनोखे हादसा हुआ. इस हादसे में विमान के इंजन को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद विमान को ग्राउंडेड कर दिया है. विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एअर इंडिया ने यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में न बताते हुए इंजन की तकनीकी जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, गुरुवार सुबह एअर इंडिया के एयरबस A350 विमान ने दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान का हवाई क्षेत्र अचानक बंद होने के कारण विमान को बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा. विमान रनवे 28 पर सुरक्षित लैंड कर गया था. हालांकि, असली मुसीबत लैंडिंग के बाद शुरू हुई, जब विमान टैक्सीवे N/N4 जंक्शन के पास से एप्रन की ओर जा रहा था, तभी इंजन नंबर 2 ने पास रखे एक कार्गो कंटेनर (बैगेज/लगेज कंटेनर) को अपनी चपेट में ले लिया.
DGCA ने शुरू की जांच
इस घटना में विमान के इंजन को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद विमान को ग्राउंडेड कर दिया गया है. विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
विमानन नियामक डीजीसीए ने पुष्टि की है कि घटना के वक्त एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ था. इसी दौरान इंजन ने कंटेनर को निगल लिया, जिससे धातु के टुकड़े बिखर गए. मलबे को साफ करने के बाद विमान को स्टैंड नंबर 244 पर खड़ा किया गया.
DGCA ने आधिकारिक नोट में कहा, 'विमान सुरक्षित लैंड हुआ, लेकिन टैक्सीइंग के दौरान इंजन ने कार्गो कंटेनर निगल लिया. अब DAS (NR) द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है.'
एअर इंडिया ने की घटना की पुष्टि
एअर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि ये घटना जमीन पर हुई और इससे यात्रियों या चालक दल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ. वर्तमान में इंजीनियरिंग टीम इंजन की तकनीकी जांच कर रही है.
इस हादसे का एअर इंडिया के इंटरनेशनल परिचालन पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है. एआर इंडिया के पास वर्तमान में केवल छह एयरबस A350 विमानों का बेड़ा है, जिनका इस्तेमाल लंदन, न्यूयॉर्क और नेवार्क जैसे महत्वपूर्ण लंबी दूरी के रूटों पर किया जाता है.