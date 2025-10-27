ब्रिटेन में भारतीय मूल की युवती से ‘नस्लीय आधार पर बलात्कार’, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

ब्रिटेन के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में शनिवार रात भारतीय मूल की एक 20 वर्षीय युवती के साथ नस्लीय आधार पर बलात्कार का मामला सामने आया है. यह वारदात वॉल्सॉल के पार्क हॉल इलाके में हुई. पुलिस के अनुसार, रविवार को युवती को सड़क पर रोते और डरी हुई हालत में पाया गया, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया.

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह 32 वर्षीय एक व्यक्ति को बलात्कार के संदेह में गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी पेरी बार इलाके से हुई है. इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट रोनन टायरर ने इसे जांच के लिए महत्वपूर्ण विकास बताया है.

टायरर ने कहा कि हमारी प्राथमिकता पीड़िता की सुरक्षा और सहयोग है. उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों से मदद दी जा रही है ताकि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर रह सके. रविवार को पुलिस ने संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया था.

नस्लीय आधार पर महिला से बलात्कार

आरोपी को गोरा, 30 के दशक का, छोटे बालों वाला और काले कपड़े पहने हुए बताया गया है. पुलिस ने इस मामले को racially aggravated attack माना है और लोगों से किसी भी प्रकार की सूचना या फुटेज साझा करने की अपील की है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पीड़िता पंजाबी मूल की महिला बताई जा रही है. यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ सप्ताह पहले पास के ओल्डबरी इलाके में एक ब्रिटिश सिख युवती के साथ भी इसी तरह का नस्लीय हमला हुआ था. हालांकि पुलिस ने फिलहाल दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं की है. रोनन टायरर ने कहा कि फिलहाल यह मामला अन्य किसी घटना से जुड़ा नहीं है.

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस की पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट, फॉरेंसिक टीम और स्थानीय अधिकारी साक्ष्य जुटाने, सीसीटीवी खंगालने और गवाहों से पूछताछ में जुटे हैं. वॉल्सॉल पुलिस के चीफ सुपरिंटेंडेंट फिल डॉल्बी ने कहा कि यह इलाका बेहद विविध है और इस तरह की घटना ने स्थानीय समुदाय में भय का माहौल बना दिया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने समुदाय के लोगों से बातचीत शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटना पर ब्रिटिश सिख सांसद प्रीत कौर गिल और तन्मनजीत सिंह धेसी ने भी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि वेस्ट मिडलैंड्स में महिलाओं पर हो रहे नस्लीय हमले बेहद चिंताजनक हैं और यह हिंसा व नफरत के बढ़ते असर का संकेत है.

गिल ने कहा कि हाल के दिनों में ओल्डबरी और हेलसओवेन में भी महिलाओं पर हुए हमलों के बाद यह एक गंभीर पैटर्न दिखा रहा है. वहीं धेसी ने कहा कि नफरत फैलाने के असली परिणाम अब हमारे सामने हैं, और हमें पुलिस को हर संभव सहयोग देना चाहिए. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस ने घटना से जुड़े किसी भी गवाह से आगे आने की अपील की है.

