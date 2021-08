कोरोना: देश में बढ़ रहे एक्टिव केस, बीते 24 घंटे में 45 हजार से अधिक नए मरीज, 460 मौतें

Coronavirus in India Latest Updates: देश में पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है. देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा कोविड महामारी की तीसरी लहर (Covid third wave) का संकेत हो सकता है. भारत में कोरोना के नए मामलों (New Cases) की तुलना में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट (Recovery Rate) घट रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 45 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए जबकि 35 हजार से अधिक कोविड मरीज ठीक/रिकवर हुए हैं. वहीं, 460 कोविड मरीजों की मौत हुई है. देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार पांचवें दिन बढ़ोतरी हुई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आज (रविवार) यानी 29 अगस्त 2021 की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में 460 कोरोना मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,37,830 हो गई है. वहीं, देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,68,558 हो गई है. मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर घटकर 97.53 प्रतिशत पहुंच गई है. देखें कोरोना के ताजा आंकड़े..

बीते 24 घंटे में आए कुल नए केस- 45,083

बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए मरीज - 35,840

पिछले 24 घंटे में हुई कुल मौतें- 460

भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या- 3,68,558

देश में कोरोना से मृतकों का कुल आंकड़ा- 4,37,830

Daily Covid Cases in India (DIU Report)

इन 5 राज्यों में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक नए केस

> केरल- 31,265 केस

> महाराष्ट्र- 4,831 केस

> तमिलनाडु- 1,551 केस

> आंध्र प्रदेश- 1,321 केस

> कर्नाटक- 1,229 केस

State wise Corona Cases in India (DIU report)

इन 5 राज्यों से कोरोना के 89.17% नए मामले सामने आए हैं. जिसमें सबसे अधिक केरल से 69.35% केस हैं. इसमें अकेले केरल में ही 31 हजार 265 नए मामले दर्ज किए गए. वहीं, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी की चपेट में आए 460 मरीजों की मौत हुई है. जिसमें सबसे अधिक केरल में 153 कोविड मरीजों की जान गई है. जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 126 मरीजों की मौत हुई है. इस बीच केंद्र की तरफ से कोरोना गाइडलाइन्स की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है.