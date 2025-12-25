scorecardresearch
 
ट्रक की टक्कर से स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बच्ची समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत

कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई. तेज रफ्तार ट्रक के डिवाइडर पार कर बस से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लग गई. 12 लोग घायल हैं. हादसे में मरने वालों में एक महिला और उसकी मासूम बेटी भी शामिल हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

बस में आग लगने से 6 लोग जले (Photo: Representational image)

कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गुरुवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बच्ची समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक डिवाइडर लांघकर सामने से आ रही एक लग्ज़री स्लीपर बस से टकरा गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और कई यात्री उसमें फंस गए.

स्लीपर बस बनी आग का गोला

यह हादसा हिरियूर तालुक के गोलारथी इलाके में हुआ. पुलिस के अनुसार, बस बेंगलुरु से गोकरना जा रही थी. बस में कुल 32 लोग सवार थे, जिनमें 30 यात्री, चालक और क्लीनर शामिल थे. हादसे में मरने वालों में एक महिला और उसकी मासूम बेटी भी शामिल हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई.

कर्नाटक के ईस्ट ज़ोन के आईजीपी रविकांठे गौड़ा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि कंटेनर ट्रक सीधे बस के डीज़ल टैंक से टकराया, जिससे डीज़ल लीक हुआ और आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्री बाहर निकल नहीं सके और जिंदा जल गए.

मां-बेटी समेत 6 की मौत, 12 यात्री घायल

इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 9 को सिरा और 3 को तुमकुरु के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से झुलसे एक यात्री को बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस का कहना है कि बाकी घायल खतरे से बाहर हैं. बस चालक और क्लीनर किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे.

चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक रंजीज कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त बस के पीछे एक और बस चल रही थी, जिसमें 42 स्कूली बच्चे सवार थे. यह बस भी टक्कर के बाद सड़क से उतर गई, लेकिन गनीमत रही कि उसमें सवार किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई.
 

