चेन्नई में सफाई कर्मचारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिले 45 लाख के गहने लौटाए

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक सफाई कर्मचारी ने ईमानदारी का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है. टी. नगर के मुप्पथमैन टेम्पल स्ट्रीट की रहने वाली सफाई कर्मचारी पद्मा ने सड़क पर पड़े एक बैग में मिले सोने के आभूषण पुलिस के हवाले कर दिए. पुलिस ने जांच के बाद गहने शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को लौटा दिए. पुलिस ने बताया कि इन आभूषण की कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है.

और पढ़ें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पद्मा अपनी ड्यूटी के दौरान पॉन्डी बाजार इलाके में सफाई कर रही थीं. इसी दौरान उन्हें एक संदिग्ध बैग मिला. बैग खोलने पर उन्होंने अंदर कई सोने के आभूषण देखे, जिससे वे हैरान रह गईं.

इसके बाद पद्मा ने बिना किसी लालच के बैग को तुरंत पॉन्डी बाजार पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया और पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये आभूषण नंगनल्लूर निवासी रमेश के हैं, जिन्होंने बैग खोने की शिकायत दर्ज कराई थी. अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के बाद आभूषण शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति के सुपुर्द कर दिए गए.

मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

उधर, पद्मा की इस ईमानदारी की सराहना करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया और एक लाख रुपये का नकद इनाम प्रदान किया. ये घटना न केवल ईमानदारी की मिसाल है और समाज में सकारात्मक संदेश भी दे रही है.



आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब पद्मा और उनके परिवार ने ऐसी ईमानदारी की मिसाल पेश की हो. कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पद्मा के पति सुब्रमणि ने मरीना बीच के पास सड़क पर पड़े डेढ़ लाख रुपये नकद पुलिस को सौंपे थे. दंपति किराए के मकान में रहते हैं और उनके एक बेटा व एक बेटी है.

---- समाप्त ----