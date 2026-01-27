अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी में ब्रजभूषण शरण सिंह! कटियार की दावेदारी पर ये कहा

पूर्व बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने सोमवार को फैजाबाद (अयोध्या) से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया और कहा कि सही वक्त पर आखिरी फैसला लिया जाएगा.

और पढ़ें

यहां सिविल लाइंस LIC क्रॉसिंग पर एक गारमेंट शोरूम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, बृज भूषण ने यह भी कहा कि अयोध्या जिले की एकमात्र लोकसभा सीट फैजाबाद से पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार पार्टी टिकट के हकदार हैं.

बृज भूषण कहा कि दावा करना कटियार का अधिकार है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है. अगर विनय कटियार टिकट मांग रहे हैं, तो यह उनका अधिकार है. वह इसके पूरी तरह हकदार हैं.

फैजाबाद एसपी नेता हैं सांसद...

2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से अप्रत्याशित विजेता बनकर उभरे थे. उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था.

हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित शक्ति प्रदर्शन के दौरान बृज भूषण ने 2029 के आम चुनावों की तैयारी का संकेत दिया था. उनके के बेटे और कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पिता-पुत्र की जोड़ी 2029 के चुनावों में मैदान में उतरेगी.

Advertisement

सोमवार को बृज भूषण सिंह ने युवाओं और सोशल मीडिया से मिल रहे समर्थन के लिए आभार जताया और अपने 'बढ़ते प्रभाव' का श्रेय जनता के प्यार और यकीन को दिया, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया.

यह भी पढ़ें: अयोध्या में बोले बृज भूषण: POCSO कानून का हो रहा दुरुपयोग, सरकार करे सख्त कार्रवाई

विवादों से रहा है नाता...

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष सिंह ने उत्तर प्रदेश में तीन संसदीय क्षेत्रों का छह बार प्रतिनिधित्व किया है. पिछले दिनों उन पर कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 2024 के आम चुनावों से पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था.

देश के कुछ टॉप पहलवानों, ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे वक्त तक विरोध प्रदर्शन किया और बृज भूषण सिंह पर अनुचित व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

पिछले साल एक दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण को बरी कर दिया था. इस दौरान दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें पूर्व WFI प्रमुख के खिलाफ मामला रद्द करने की सिफारिश की गई थी.

यह भी पढ़ें: Sakshi Malik Interview: साक्षी मलिक ने बृज भूषण और बबीता फोगाट पर लगाए बड़े आरोप; देखें खास बातचीत

---- समाप्त ----